Ради экономического роста скрытую безработицу придется сделать реальной

«Цель по повышению производительности труда была поставлена еще в 2012 г., однако мы все еще в среднем по экономике в 5–6 раз отстаем по этому показателю от западных стран. В ряде отраслей отставание еще больше – на порядок», – отмечает директор Института экономики роста им. Столыпина Анастасия Алехнович. При этом она считает, что сдерживающим фактором здесь является низкая конкуренция и дефицит инвестиционных ресурсов. «В частных конкурентоспособных производственных компаниях низкоквалифицированных кадров нет, – подчеркивает она. – Наоборот, есть дефицит кадров высококвалифицированных и каждая компания постоянно тратит огромные средства на подбор и обучение персонала, так как готового просто нет на рынке. Поэтому об увольнениях в контексте роста производительности труда вопрос не стоит. Руководители проводят дополнительное обучение сотрудников, когда им надо, перекидывают персонал на другие участки, на которых они нужны».