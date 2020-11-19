Бюджетные резервы тормозят развитие экономики

Расходы федерального бюджета в следующем году планируется сократить почти на 10%. При этом экономисты не ожидают серьезных негативных последствий для экономики. Причина – особенности национального финансового планирования. «Если брать номинальные значения, бюджетные расходы на 2021 г. – 21,5 трлн. По бюджетной росписи сейчас с учетом августовских решений стоит 23,4 трлн руб., т. е. мы получим снижение на девять с лишним процентов в номинальном выражении, – объяснил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в своем докладе на Международной конференции по макроэкономическому анализу и прогнозированию Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. – Однако понятно, что 23 трлн руб. в этом году никто не потратит и 1,5 трлн как минимум переползут на следующий год. Поэтому в этом плане нет большого ужесточения бюджетной политики».