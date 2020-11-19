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Бюджетные резервы тормозят развитие экономики

Завышение планируемых расходов оборачивается недофинансированием долгосрочных проектов
Любовь Маврина
В России бюджетные расходы традиционно планируются с запасом /Евгений Разумный / Ведомости

Расходы федерального бюджета в следующем году планируется сократить почти на 10%. При этом экономисты не ожидают серьезных негативных последствий для экономики. Причина – особенности национального финансового планирования. «Если брать номинальные значения, бюджетные расходы на 2021 г. – 21,5 трлн. По бюджетной росписи сейчас с учетом августовских решений стоит 23,4 трлн руб., т. е. мы получим снижение на девять с лишним процентов в номинальном выражении, – объяснил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в своем докладе на Международной конференции по макроэкономическому анализу и прогнозированию Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. – Однако понятно, что 23 трлн руб. в этом году никто не потратит и 1,5 трлн как минимум переползут на следующий год. Поэтому в этом плане нет большого ужесточения бюджетной политики».

На проблему больших объемов скрытого бюджетного резервирования обратил внимание и директор ИНП Александр Широв. «Минфин, вероятно, хочет быть уверенным, что при исполнении распорядителем бюджетных средств своих функций не возникнет ситуации недостаточности финансирования, – отметил он. – Однако такой подход снижает объемы финансирования долгосрочных направлений развития. В результате страдают прежде всего крупные проекты по развитию человеческого капитала по таким направлениям, как образование, здравоохранение, фундаментальная наука».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных