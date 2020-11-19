Пандемия не затронет планов строительства дорог и метро в Москве

Пандемия не затронет планов строительства дорог и метро в МосквеСтолица выделит на развитие транспортной системы почти 1,5 трлн рублей
Пандемия не внесла изменений в планы развития транспортной инфраструктуры Москвы, несмотря на то что город закончит год с дефицитом бюджета (ориентировочно 351,3 млрд руб.) и собирается привлекать заимствования. Как заявили в столичной мэрии «Ведомостям», в ближайшие три года (с 2021 по 2023 г.) расходы на развитие транспортной системы составят примерно 70% от общего объема финансирования адресной инвестиционной программы города Москвы, на которую планируется потратить 2,1 трлн руб. (с учетом программы реновации жилого фонда). Таким образом, инвестиции в транспортную инфраструктуру составят 1,47 трлн руб. – больше, чем предусматривалось утвержденным в 2019 г. четырехлетним планом (1,4 трлн руб.).
«Основные направления инвестиций – метро и дорожно-транспортные объекты, а также софинансирование городом Москва развития инфраструктуры Центрального транспортного узла», – уточняет заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Андрей Бочкарев. По его словам, за три года будет введено 58,1 км линий метрополитена, 25 станций метро, четыре электродепо. Также в следующую трехлетку будет полностью завершена Большая кольцевая линия протяженностью 70 км с 31 станцией, благодаря чему 3 млн человек получат метро в шаговой доступности. Плюс к этому завершится продление Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской и Сокольнической линий. Кроме того, начнется выделение бюджетных ассигнований на проектирование Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий метро. В мэрии подчеркивают: программа удвоения метро (рассчитанная на период с 2011 по 2025 г.) уже выполнена на 65%: с 2011 г. в столице построено более 116 км линий и 56 станций метро. Можно не сомневаться, что программа будет выполнена в полном объеме в намеченные сроки.