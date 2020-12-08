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Профучастники фондового рынка предложили свою версию ИИС-3

НАУФОР выступил за расширение возможностей новых индивидуальных инвестсчетов
Михаил Сидоров
Евгений Разумный / Ведомости

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России письмо с предложениями к «Концепции совершенствования механизма индивидуального инвестиционного счета для стимулирования долгосрочных инвестиций».

В перечень направлений по целевому расходованию средств с таких счетов с предоставлением инвестиционного налогового вычета по НДФЛ предлагается включить приобретение любого жилья и уплату любых взносов по ипотеке, оплату образования и расходов по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Кроме того, по мнению экспертов ассоциации, необходимо предоставить возможность кредитования граждан под залог имущества, находящегося на индивидуальных инвестиционных счетах 3-го типа (ИИС-3), чтобы стимулировать граждан к долгосрочному накоплению и инвестированию средств наравне с текущим потреблением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных