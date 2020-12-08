Профучастники фондового рынка предложили свою версию ИИС-3

В перечень направлений по целевому расходованию средств с таких счетов с предоставлением инвестиционного налогового вычета по НДФЛ предлагается включить приобретение любого жилья и уплату любых взносов по ипотеке, оплату образования и расходов по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Кроме того, по мнению экспертов ассоциации, необходимо предоставить возможность кредитования граждан под залог имущества, находящегося на индивидуальных инвестиционных счетах 3-го типа (ИИС-3), чтобы стимулировать граждан к долгосрочному накоплению и инвестированию средств наравне с текущим потреблением.