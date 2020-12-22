Компании оказались зажаты между низким спросом и растущими издержками

В краткосрочной перспективе, отмечается в докладе ЦБ, спрос поддержат продолжающиеся новогодние распродажи. А также внутренние туристы, которые в каникулы отправятся путешествовать по регионам. «Так, предприятия Северо-Запада отмечают, что в Карелии, Ленинградской области, а также Великом Устюге уже забронировано большинство объектов размещения, – подчеркивается в документе. – Предприятия южных регионов также сообщают о полной загрузке в гостиницах на территории сочинских горнолыжных курортов».