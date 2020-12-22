Компании оказались зажаты между низким спросом и растущими издержками

Компании оказались зажаты между низким спросом и растущими издержкамиПо данным ЦБ, предприятия в регионах готовятся повышать цены, несмотря на кризис сбыта
Отказ властей от введения жестких карантинных ограничений позволил в значительной степени сдержать падение потребительского спроса. К такому выводу пришли аналитики Банка России в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», подготовленном на основе мониторинга почти 13 000 нефинансовых предприятий по всей стране.
Так, в большинстве макрорегионов опрошенные предприятия торговли и сферы услуг отмечают снижение спроса, однако не столь глубокое, как в весенние месяцы. Наиболее существенное ухудшение розничных торговцев по спросу зафиксировано в Волго-Вятском регионе. Зато в Южном федеральном округе потребительская активность в некоторой степени восстановилась благодаря турпотоку из других регионов.
В краткосрочной перспективе, отмечается в докладе ЦБ, спрос поддержат продолжающиеся новогодние распродажи. А также внутренние туристы, которые в каникулы отправятся путешествовать по регионам. «Так, предприятия Северо-Запада отмечают, что в Карелии, Ленинградской области, а также Великом Устюге уже забронировано большинство объектов размещения, – подчеркивается в документе. – Предприятия южных регионов также сообщают о полной загрузке в гостиницах на территории сочинских горнолыжных курортов».