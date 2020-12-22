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Компании оказались зажаты между низким спросом и растущими издержками

По данным ЦБ, предприятия в регионах готовятся повышать цены, несмотря на кризис сбыта
Александра Кошкина
Переход в низкий ценовой сегмент обеспечил большую чувствительность к скидкам и акциям, которые продавцы начали раньше обычного /Максим Стулов / Ведомости

Отказ властей от введения жестких карантинных ограничений позволил в значительной степени сдержать падение потребительского спроса. К такому выводу пришли аналитики Банка России в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», подготовленном на основе мониторинга почти 13 000 нефинансовых предприятий по всей стране.

Так, в большинстве макрорегионов опрошенные предприятия торговли и сферы услуг отмечают снижение спроса, однако не столь глубокое, как в весенние месяцы. Наиболее существенное ухудшение розничных торговцев по спросу зафиксировано в Волго-Вятском регионе. Зато в Южном федеральном округе потребительская активность в некоторой степени восстановилась благодаря турпотоку из других регионов.

В краткосрочной перспективе, отмечается в докладе ЦБ, спрос поддержат продолжающиеся новогодние распродажи. А также внутренние туристы, которые в каникулы отправятся путешествовать по регионам. «Так, предприятия Северо-Запада отмечают, что в Карелии, Ленинградской области, а также Великом Устюге уже забронировано большинство объектов размещения, – подчеркивается в документе. – Предприятия южных регионов также сообщают о полной загрузке в гостиницах на территории сочинских горнолыжных курортов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных