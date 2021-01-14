Минфин возобновляет покупки валюты на рынке

Минфин возобновляет покупки валюты на рынкеСерьезного влияния на курс рубля это не окажет, считают аналитики
Минфин впервые с марта возобновит покупки иностранной валюты. С 15 января по 4 февраля на эту цель будет направлено 106,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки составит 7,1 млрд руб., говорится на сайте ведомства. «Причина покупки – нежелание отступать от бюджетного правила», – объясняет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. Напомним: бюджетное правило предусматривает направление в резервы дополнительных доходов бюджета от продажи нефти, когда ее стоимость превышает заложенную в бюджет цену отсечения – сейчас это $42,4 за баррель.
За последние два месяца нефтяные котировки существенно повысились: сначала на оптимизме инвесторов, связанном с началом вакцинации от COVID-19 в развитых странах, а в последние дни – в связи с решением ОПЕК+ продлить нынешние условия соглашения на два месяца, при этом Саудовская Аравия и ряд других участников решили дополнительно сократить добычу нефти. В результате 13 января цена мартовских фьючерсов на Brent выросла до $57,42 за баррель, существенно превысив цену отсечения.