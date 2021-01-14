Минфин возобновляет покупки валюты на рынке

За последние два месяца нефтяные котировки существенно повысились: сначала на оптимизме инвесторов, связанном с началом вакцинации от COVID-19 в развитых странах, а в последние дни – в связи с решением ОПЕК+ продлить нынешние условия соглашения на два месяца, при этом Саудовская Аравия и ряд других участников решили дополнительно сократить добычу нефти. В результате 13 января цена мартовских фьючерсов на Brent выросла до $57,42 за баррель, существенно превысив цену отсечения.