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Минфин возобновляет покупки валюты на рынке

Серьезного влияния на курс рубля это не окажет, считают аналитики
Александра Кошкина
Подорожавшая нефть заставила Антона Силуанова вспомнить о бюджетном правиле /Сергей Портер / Ведомости

Минфин впервые с марта возобновит покупки иностранной валюты. С 15 января по 4 февраля на эту цель будет направлено 106,3 млрд руб. Ежедневный объем покупки составит 7,1 млрд руб., говорится на сайте ведомства. «Причина покупки – нежелание отступать от бюджетного правила», – объясняет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. Напомним: бюджетное правило предусматривает направление в резервы дополнительных доходов бюджета от продажи нефти, когда ее стоимость превышает заложенную в бюджет цену отсечения – сейчас это $42,4 за баррель.

За последние два месяца нефтяные котировки существенно повысились: сначала на оптимизме инвесторов, связанном с началом вакцинации от COVID-19 в развитых странах, а в последние дни – в связи с решением ОПЕК+ продлить нынешние условия соглашения на два месяца, при этом Саудовская Аравия и ряд других участников решили дополнительно сократить добычу нефти. В результате 13 января цена мартовских фьючерсов на Brent выросла до $57,42 за баррель, существенно превысив цену отсечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных