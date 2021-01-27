Минфин выполнил квартальный план по размещению ОФЗ всего на 6%

По мнению опрошенных «Ведомостями» экономистов, наметившееся отставание от плана по размещениям вызвано неудачной конъюнктурой рынка, сложившейся в январе. В частности, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что для продажи даже нынешних объемов ОФЗ пришлось предлагать премию инвесторам. «Это говорит о пониженном спросе на российские облигации как со стороны иностранных участников, так и со стороны отечественных банков. Высокая волатильность российской валюты, а также риски новых санкций со стороны США и ЕС оказывают дополнительное давление на бумаги, – объясняет эксперт. – При таких условиях Минфин сможет выполнить план по размещению ОФЗ, только предоставляя инвесторам дополнительную премию».