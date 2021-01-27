Минфин выполнил квартальный план по размещению ОФЗ всего на 6%Долгосрочные российские гособлигации по-прежнему не интересуют инвесторов
27 января Минфин провел последний из трех январских аукционов по размещению ОФЗ, предложив инвесторам 10-летние облигации с плавающим купоном на 119,609 млрд руб. по номинальной стоимости. Спрос составил около 33,848 млрд руб., или 28,3% от объема доступных остатков. В результате, удовлетворив в ходе аукциона 13 заявок, Минфин разместил облигаций на 9942,3 млн руб. по номинальной стоимости. «Такого низкого объема размещения ОФЗ не наблюдалось 11 месяцев», – отмечают аналитики брокерской компании «Регион». В итоге общий объем займов ведомства за январь составил 61,1 млрд руб. – это всего 6,1% от запланированного на I квартал размещения в 1 трлн руб.
По мнению опрошенных «Ведомостями» экономистов, наметившееся отставание от плана по размещениям вызвано неудачной конъюнктурой рынка, сложившейся в январе. В частности, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что для продажи даже нынешних объемов ОФЗ пришлось предлагать премию инвесторам. «Это говорит о пониженном спросе на российские облигации как со стороны иностранных участников, так и со стороны отечественных банков. Высокая волатильность российской валюты, а также риски новых санкций со стороны США и ЕС оказывают дополнительное давление на бумаги, – объясняет эксперт. – При таких условиях Минфин сможет выполнить план по размещению ОФЗ, только предоставляя инвесторам дополнительную премию».