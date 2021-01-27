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Минфин выполнил квартальный план по размещению ОФЗ всего на 6%

Долгосрочные российские гособлигации по-прежнему не интересуют инвесторов
Александр Лесных
О полном провале размещения облигаций сроком более 10 лет пока не приходится /Андрей Гордеев / Ведомости

27 января Минфин провел последний из трех январских аукционов по размещению ОФЗ, предложив инвесторам 10-летние облигации с плавающим купоном на 119,609 млрд руб. по номинальной стоимости. Спрос составил около 33,848 млрд руб., или 28,3% от объема доступных остатков. В результате, удовлетворив в ходе аукциона 13 заявок, Минфин разместил облигаций на 9942,3 млн руб. по номинальной стоимости. «Такого низкого объема размещения ОФЗ не наблюдалось 11 месяцев», – отмечают аналитики брокерской компании «Регион». В итоге общий объем займов ведомства за январь составил 61,1 млрд руб. – это всего 6,1% от запланированного на I квартал размещения в 1 трлн руб.

По мнению опрошенных «Ведомостями» экономистов, наметившееся отставание от плана по размещениям вызвано неудачной конъюнктурой рынка, сложившейся в январе. В частности, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что для продажи даже нынешних объемов ОФЗ пришлось предлагать премию инвесторам. «Это говорит о пониженном спросе на российские облигации как со стороны иностранных участников, так и со стороны отечественных банков. Высокая волатильность российской валюты, а также риски новых санкций со стороны США и ЕС оказывают дополнительное давление на бумаги, – объясняет эксперт. – При таких условиях Минфин сможет выполнить план по размещению ОФЗ, только предоставляя инвесторам дополнительную премию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных