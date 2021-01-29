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Страховые компании не торопятся использовать биометрию

Выгоды от ее использования для удаленного обслуживания клиентов неочевидны
Елена Ведерина
Страховые компании не торопятся использовать биометрию /PhotoXPress

Использование биометрических данных клиентов – одно из перспективных для страховой отрасли новшеств, которое может увеличить количество услуг, получаемых дистанционно. Об этом Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил 27 января на конференции «InsurSelling-2021. Продажи страхования – стратегия и тактика, трансформация и эволюция, мифы и реальность».

Принятый в конце прошлого года закон о Единой биометрической системе (ЕБС) сделал доступными сервисы удаленной идентификации не только для банков, но и для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики, в том числе страховщиков. Закон предусматривает возможность использования в страховании так называемых коммерческих биометрических систем, к которым предъявляются более мягкие требования. Аксаков условно сравнил данные из ЕБС с паспортом гражданина, тогда как данные коммерческих систем, по его мнению, можно приравнять к водительским правам, поскольку данные коммерческих биометрических систем смогут использоваться в ограниченном пространстве прежде всего в рамках той коммерческой организации, которая эти данные собирает и внутри своей организации активно использует. «Но эта упрощенная система должна быть описана в постановлении правительства», – подчеркнул Аксаков. Оно уже готовится, причем в нем помимо прочего будет предусмотрена аккредитация организаций, использующих биометрические данные для коммерческих целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных