Страховые компании не торопятся использовать биометрию

Принятый в конце прошлого года закон о Единой биометрической системе (ЕБС) сделал доступными сервисы удаленной идентификации не только для банков, но и для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики, в том числе страховщиков. Закон предусматривает возможность использования в страховании так называемых коммерческих биометрических систем, к которым предъявляются более мягкие требования. Аксаков условно сравнил данные из ЕБС с паспортом гражданина, тогда как данные коммерческих систем, по его мнению, можно приравнять к водительским правам, поскольку данные коммерческих биометрических систем смогут использоваться в ограниченном пространстве прежде всего в рамках той коммерческой организации, которая эти данные собирает и внутри своей организации активно использует. «Но эта упрощенная система должна быть описана в постановлении правительства», – подчеркнул Аксаков. Оно уже готовится, причем в нем помимо прочего будет предусмотрена аккредитация организаций, использующих биометрические данные для коммерческих целей.