Будущие пенсии молчунов поработали на реальную экономику

Всего с октября 2009 г., когда правительство наделило государственную управляющую компанию (ГУК) правом инвестировать пенсионные накопления в корпоративные облигации (до этого момента инвестдекларацией ВЭБа были разрешены лишь вложения в государственные облигации РФ), в долговые бумаги российских компаний было инвестировано более 1,5 трлн руб. пенсионных накоплений. «За 11 лет инвестиции ГУК в корпоративные облигации принесли будущим пенсионерам 480 млрд руб. реального дохода, который был разнесен ПФР по их индивидуальным счетам», – говорит Попов.