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Будущие пенсии молчунов поработали на реальную экономику

В 2020 году ВЭБ вложил почти половину пенсионных денег в облигации крупных российских компаний
Екатерина Шохина
Пенсионные деньги работают на развитие экономики и реализацию приоритетных национальных задач  /АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / ВЕДОМОСТИ

По итогам 2020 г. доля вложений в негосударственные ценные бумаги достигла рекордного показателя в 46% от расширенного портфеля ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» вице-президент ВЭБ.РФ Александр Попов.

Всего с октября 2009 г., когда правительство наделило государственную управляющую компанию (ГУК) правом инвестировать пенсионные накопления в корпоративные облигации (до этого момента инвестдекларацией ВЭБа были разрешены лишь вложения в государственные облигации РФ), в долговые бумаги российских компаний было инвестировано более 1,5 трлн руб. пенсионных накоплений. «За 11 лет инвестиции ГУК в корпоративные облигации принесли будущим пенсионерам 480 млрд руб. реального дохода, который был разнесен ПФР по их индивидуальным счетам», – говорит Попов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных