Будущие пенсии молчунов поработали на реальную экономику

Будущие пенсии молчунов поработали на реальную экономикуВ 2020 году ВЭБ вложил почти половину пенсионных денег в облигации крупных российских компаний
По итогам 2020 г. доля вложений в негосударственные ценные бумаги достигла рекордного показателя в 46% от расширенного портфеля ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» вице-президент ВЭБ.РФ Александр Попов.
Всего с октября 2009 г., когда правительство наделило государственную управляющую компанию (ГУК) правом инвестировать пенсионные накопления в корпоративные облигации (до этого момента инвестдекларацией ВЭБа были разрешены лишь вложения в государственные облигации РФ), в долговые бумаги российских компаний было инвестировано более 1,5 трлн руб. пенсионных накоплений. «За 11 лет инвестиции ГУК в корпоративные облигации принесли будущим пенсионерам 480 млрд руб. реального дохода, который был разнесен ПФР по их индивидуальным счетам», – говорит Попов.
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