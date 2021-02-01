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Спекулянты разогнали цены на серебро, теперь дело за инвесторами

Цена серебра в понедельник поднялась до восьмилетнего рекорда
Александра Кошкина
Ilya Naymushin / Reuters

Мелкие частные инвесторы, входящие в группу WallStreetBets (WSB), согласовав свои действия в соцсети Reddit, устроили в понедельник массовую скупку серебра, спровоцировав рост цен на драгметалл на 12% до отметки $30,35 за тройскую унцию. Так дорого этот драгметалл не котировался с февраля 2013 г.

Рыночная тактика членов WSB проста: они скупают активы, на которые заключено наибольшее количество шортов (контрактов на продажи) относительно количества товара в обращении (free float). Раньше они потренировались на акциях сети магазинов видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC и ряда других компаний, а теперь нашли себе новую цель – серебро и акции серебродобывающих компаний.

«Текущий взлет цен на серебро – спекулятивный эффект от упоминания этого драгметалла в лентах Reddit, – заявляет начальник управления информационно-аналитического контента «БКС мир инвестиций» Василий Карпунин. – Никакие другие фундаментальные драйверы, оправдывающие подобные движения, сегодня не стоит даже рассматривать. Рынок серебра небольшой в абсолютном объеме, так что он уязвим к подобного рода спекуляциям, особенно если в игру вступают уже не просто мелкие частные трейдеры, а крупные участники, которые также анализируют происходящие события и присоединяются к покупкам».

В 1980 г. братья Банкер и Герберт Ханты разогнали цену серебра с $7 до $49, напоминает управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. Тогда только карательные меры бирж сумели вернуть цены к прежним уровням. Так что за скоординированными атаками от WSB стоят ребята с экономическими степенями, серьезными международными финансовыми сертификатами и обширным рыночным трейдерским опытом, уверен эксперт. «Я бы не относился к этим атакам легкомысленно», – замечает ­Космодемьянский.

Логика спекулянтов состоит в том, что беспрецедентное увеличение баланса мировых центробанков должно привести к подорожанию золота, которое используется в качестве страховки от инфляции. «Серебро же, в свою очередь, воспринимается как «более волатильное золото», – говорит Космодемьянский. – Корреляция между двумя активами составляет 0,75–0,8% за последние 20 лет. Более того, на рынок золота обращено пристальное внимание регуляторов из-за его важной роли в резервах центробанков. То есть золото разгонять опасно, а вот серебро – вполне можно попробовать. Особенно если учитывать высокую долю шортов на серебряном рынке».

Как серебро используется в солнечной энергетике

Серебряный порошок превращается в пасту, которую затем наносят на кремниевую пластину. Когда свет падает на кремний, высвобождаются электроны, а серебро – лучший проводник в мире – передает электричество для дальнейшего использования.

Трейдер ИК «Велес-капитал» Ярослав Калугин уверен, что текущего спроса будет недостаточно, чтобы закрепить котировки серебра выше $30 за унцию. «В последние годы основным драйвером роста котировок серебра были покупки инвесторов через ETF-фонды, вложения в которые недавно обновили свои максимумы и продолжают расти, – говорит Калугин. – Это и создает дефицит металла на рынке. Однако темпы покупок заметно снизились в сравнении с прошлым годом».

Из-за ажиотажного спроса аналитики не берутся предсказывать котировки на завтра или через неделю. Однако с фундаментальной точки зрения серебро выглядит весьма перспективной инвестицией, указывают эксперты. «Высокая доля промышленного потребления серебра означает, что цена на него чувствительна к мировой макроэкономической конъюнктуре, – отмечает старший аналитик по металлургическому сектору «Атона» Андрей Лобазов. – Этот металл должен хорошо проявить себя при восстановлении мировой экономики после коронавируса».

Мощной поддержкой спроса на серебро в промышленности может стать зеленая трансформация, уверен глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. «Серебро требуется для солнечных батарей, а многие страны начинают масштабные проекты возобновляемой энергетики», – объясняет он.

В 2019 г. использование серебра в фотоэлектрических элементах выросло на 7%, сообщил Silver Institute, и, по всем прогнозам, продолжит расти.

В частности, количество солнечных электростанций в ближайшие годы резко увеличится в Австралии, Индии и Европе.

Помимо солнечной энергетики серебро активно используется и при производстве электромобилей, добавляет Карпунин. Высокая электропроводность и коррозионная стойкость делают использование этого металла в электронике необходимым. По прогнозам, к 2040 г. 49% всего производимого в мире серебра будет использоваться в производстве электромобилей. Поэтому развитие зеленой экономики в мире может привести к дефициту этого металла и росту цен на него в долгосрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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