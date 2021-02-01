Спекулянты разогнали цены на серебро, теперь дело за инвесторами

Логика спекулянтов состоит в том, что беспрецедентное увеличение баланса мировых центробанков должно привести к подорожанию золота, которое используется в качестве страховки от инфляции. «Серебро же, в свою очередь, воспринимается как «более волатильное золото», – говорит Космодемьянский. – Корреляция между двумя активами составляет 0,75–0,8% за последние 20 лет. Более того, на рынок золота обращено пристальное внимание регуляторов из-за его важной роли в резервах центробанков. То есть золото разгонять опасно, а вот серебро – вполне можно попробовать. Особенно если учитывать высокую долю шортов на серебряном рынке».