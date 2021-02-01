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Банк России разработал новые стандарты в страховании

Страховщиков обяжут брать с клиентов расписку об ознакомлении с памяткой
Елена Ведерина
Банк России заставит страховщиков рассказать все /Евгений Разумный / Ведомости

До заключения договора с клиентами страховые компании и их представители будут обязаны изложить клиенту под подпись основные параметры страхового продукта. Проект соответствующего указания размещен на сайте регулятора для публичного обсуждения, которое продлится до 14 февраля. «Проектом предлагается установить требование по раскрытию страховщиком минимального объема наиболее важной для потребителя страховых услуг информации о страховом продукте при заключении договора добровольного страхования», – указано в пояснительной записке ЦБ.

Предполагается, что документ, который каждый клиент должен будет прочесть и подписать до заключения договора, будет содержать информацию по 12 стандартным пунктам, включая реквизиты страховщика, адрес его сайта, территорию страхования, обязанности сторон, порядок и сроки осуществления выплат, период страхования, порядок получения страховой выплаты. Плюс описание досудебного порядка урегулирования споров. Кроме того, в памятке должны быть названы минимум пять страховых случаев и не менее пяти оснований отказа в признании события страховым, все – со ссылкой на правила страхования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных