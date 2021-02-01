Банк России разработал новые стандарты в страховании

Банк России разработал новые стандарты в страхованииСтраховщиков обяжут брать с клиентов расписку об ознакомлении с памяткой
До заключения договора с клиентами страховые компании и их представители будут обязаны изложить клиенту под подпись основные параметры страхового продукта. Проект соответствующего указания размещен на сайте регулятора для публичного обсуждения, которое продлится до 14 февраля. «Проектом предлагается установить требование по раскрытию страховщиком минимального объема наиболее важной для потребителя страховых услуг информации о страховом продукте при заключении договора добровольного страхования», – указано в пояснительной записке ЦБ.
Предполагается, что документ, который каждый клиент должен будет прочесть и подписать до заключения договора, будет содержать информацию по 12 стандартным пунктам, включая реквизиты страховщика, адрес его сайта, территорию страхования, обязанности сторон, порядок и сроки осуществления выплат, период страхования, порядок получения страховой выплаты. Плюс описание досудебного порядка урегулирования споров. Кроме того, в памятке должны быть названы минимум пять страховых случаев и не менее пяти оснований отказа в признании события страховым, все – со ссылкой на правила страхования.