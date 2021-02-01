Банк России разработал новые стандарты в страховании

Предполагается, что документ, который каждый клиент должен будет прочесть и подписать до заключения договора, будет содержать информацию по 12 стандартным пунктам, включая реквизиты страховщика, адрес его сайта, территорию страхования, обязанности сторон, порядок и сроки осуществления выплат, период страхования, порядок получения страховой выплаты. Плюс описание досудебного порядка урегулирования споров. Кроме того, в памятке должны быть названы минимум пять страховых случаев и не менее пяти оснований отказа в признании события страховым, все – со ссылкой на правила страхования.