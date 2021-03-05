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Росстат сообщил о росте инвестиций в IV квартале

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Екатерина Шохина
Наибольший объем инвестиций был отмечен в добыче нефти и природного газа /Максим Стулов / Ведомости

Инвестиции в основной капитал в 2020 г. снизились всего на 1,4% до 20 118,4 млрд руб., сообщил Росстат. Это оказалось лучше большинства официальных прогнозов. Так, Банк России ожидал, что инвестиции снизятся на 3,3–3,8%, а глава Минэкономразвития Максим Решетников в феврале этого года оценивал падение инвестиций по итогам 2020 г. в 4,3%. Сентябрьский прогноз Минэкономразвития предполагал спад инвестиций на 6,6%. Эти пессимистичные ожидания вполне могли сбыться, если бы не всплеск инвестиций в конце года: по данным Росстата, в IV квартале они выросли в годовом выражении на 1,2%.

Годовой результат оказался лучше прогнозного еще и потому, что Росстат пересчитал показатели января – сентября 2020 г. Падение инвестиций за три квартала было пересмотрено с -4,1 до -3,1%. При этом Росстат отмечает, что инвестиции в крупном и среднем бизнесе сократились в меньшей степени, чем в малом. «Капвложения крупных и средних компаний снизились на 1,1% до 15,2 трлн руб. в 2020 г., падение инвестиций в малом бизнесе составило 2,3% – до 4,9 трлн руб. Таким образом, доля инвестиций малого предпринимательства снизилась на 0,2% до 24,4%, а доля инвестиций крупных и средних предприятий увеличилась до 75,6%», – поясняет советник вице-президента ЦСР Любовь Арапова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных