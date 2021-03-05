Росстат сообщил о росте инвестиций в IV квартале

Годовой результат оказался лучше прогнозного еще и потому, что Росстат пересчитал показатели января – сентября 2020 г. Падение инвестиций за три квартала было пересмотрено с -4,1 до -3,1%. При этом Росстат отмечает, что инвестиции в крупном и среднем бизнесе сократились в меньшей степени, чем в малом. «Капвложения крупных и средних компаний снизились на 1,1% до 15,2 трлн руб. в 2020 г., падение инвестиций в малом бизнесе составило 2,3% – до 4,9 трлн руб. Таким образом, доля инвестиций малого предпринимательства снизилась на 0,2% до 24,4%, а доля инвестиций крупных и средних предприятий увеличилась до 75,6%», – поясняет советник вице-президента ЦСР Любовь Арапова.