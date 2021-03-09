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Промышленность выходит из убытков

В конце прошлого года финансовые результаты компаний существенно улучшились
Екатерина Шохина
Автопром смог закончить кризисный год с прибылью /Максим Стулов / Ведомости

Сальдированная прибыль российских предприятий (без малого бизнеса, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в 2020 г. упала на 23,5%, сообщил Росстат. В целом российские компании заработали за вычетом убытков 12,4 трлн руб. Доля убыточных предприятий выросла до 29,4%. Для сравнения: по итогам 2019 г. чистая прибыль организаций составила 16,2 трлн руб., доля убыточных организаций – чуть более четверти: 26,5%.

По итогам 2020 г. статведомство назвало убыточными пять отраслей: производство и распределение пара, производство и распределение газа, гостиничный и ресторанный бизнес, железнодорожные пассажирские перевозки, а также добычу угля. За год убытки в них возросли более чем вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных