Промышленность выходит из убытков

По итогам 2020 г. статведомство назвало убыточными пять отраслей: производство и распределение пара, производство и распределение газа, гостиничный и ресторанный бизнес, железнодорожные пассажирские перевозки, а также добычу угля. За год убытки в них возросли более чем вдвое.