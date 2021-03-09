Промышленность выходит из убытков

Промышленность выходит из убытковВ конце прошлого года финансовые результаты компаний существенно улучшились
Сальдированная прибыль российских предприятий (без малого бизнеса, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в 2020 г. упала на 23,5%, сообщил Росстат. В целом российские компании заработали за вычетом убытков 12,4 трлн руб. Доля убыточных предприятий выросла до 29,4%. Для сравнения: по итогам 2019 г. чистая прибыль организаций составила 16,2 трлн руб., доля убыточных организаций – чуть более четверти: 26,5%.
По итогам 2020 г. статведомство назвало убыточными пять отраслей: производство и распределение пара, производство и распределение газа, гостиничный и ресторанный бизнес, железнодорожные пассажирские перевозки, а также добычу угля. За год убытки в них возросли более чем вдвое.
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