Счета чиновников начнут проверять на соответствие задекларированным доходам

Законопроект, безусловно, устраняет пробел в законодательстве, но на практике его принятие ситуацию никак не изменит, соглашается партнер адвокатского бюро ЗКС Сергей Малюкин. И то, что никто сегодня не хранит на банковских счетах незаконные доходы, не единственная причина. «На практике крайне редко применяется механизм обращения в доход государства имущества государственных служащих, не представивших достоверные сведения о законности его получения, – отмечает Малюкин. – В основном такие действия производятся в отношении лиц, уже привлеченных к уголовной ответственности. Так что обращение имущества в доход государства превратилось скорее в дополнительный механизм воздействия в рамках уголовного судопроизводства».