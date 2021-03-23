Счета чиновников начнут проверять на соответствие задекларированным доходам

Счета чиновников начнут проверять на соответствие задекларированным доходамПрокуратура также проверит счета их супругов и несовершеннолетних детей
Денежные средства чиновников, уличенных в коррупции, будут изымать в пользу государства. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение Госдумы правительство. Инициатива касается всех госслужащих, которые обязаны предоставлять сведения о своих доходах и имуществе.
Законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности», а также дополняет закон «О противодействии коррупции» новой статьей «Контроль за законностью получения денежных средств». Она предусматривает прокурорскую проверку счетов, открытых на имена чиновников, их супругов и несовершеннолетних детей. Если поступившие на счета суммы превысят их общий доход за три года более чем на 10 000 руб., будет запущена процедура по изъятию этих средств в бюджет государства через суд.
Существующий в настоящее время антикоррупционный механизм позволяет обращать в доход РФ только земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги и денежные средства, эквивалентные стоимости такого имущества, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Но деньги неизвестного происхождения, оказавшиеся на счетах чиновников, до сих пор этой процедуре не подлежат.
Законопроект не предусматривает введение нового вида проверки для кадровых служб органов и организаций, подчеркивается в пояснительной записке. Выявление таких случаев будет проходить в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе чиновников. И только при подозрении на сомнительное происхождение денежных средств к проверке будет подключаться прокуратура.
Эксперты оценивают новую антикоррупционную инициативу правительства скептично. «Полагаю, что данный законопроект сильно отстал от действительности, – говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. – Лет десять назад действительно многие госслужащие хранили на банковских счетах денежные средства, нажитые преступным путем. Однако после введения обязательной ежегодной подачи деклараций о доходах эти деньги либо перекочевали на офшорные счета, либо хранятся в наличном виде. Поэтому в доход государства будут обращаться наличные денежные средства, изъятые в ходе следственных действий, а также те средства, которыми обвиняемые будут добровольно гасить ущерб».
Законопроект, безусловно, устраняет пробел в законодательстве, но на практике его принятие ситуацию никак не изменит, соглашается партнер адвокатского бюро ЗКС Сергей Малюкин. И то, что никто сегодня не хранит на банковских счетах незаконные доходы, не единственная причина. «На практике крайне редко применяется механизм обращения в доход государства имущества государственных служащих, не представивших достоверные сведения о законности его получения, – отмечает Малюкин. – В основном такие действия производятся в отношении лиц, уже привлеченных к уголовной ответственности. Так что обращение имущества в доход государства превратилось скорее в дополнительный механизм воздействия в рамках уголовного судопроизводства».
Кроме того, количество государственных служащих, по его словам, настолько превышает количество проверяющих, что проверка налоговых деклараций носит больше формальный характер. А пристальное внимание к конкретным служащим чаще вызвано какими-либо иными причинами. «Фактически законопроект поднимает важную проблему, но не содержит реальных механизмов обнаружения денежных средств, полученных коррупционным путем, с целью их последующего обращения в доход государства», – считает Малюкин.