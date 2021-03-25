Банкротства по-новому: страховщики разругались с арбитражными управляющими

До истечения назначенного президентом срока для доработки законопроекта о банкротстве остается меньше месяца (Владимир Путин поручил правительству завершить доработку и согласование документа к 20 апреля 2021 г.), и споры и конфликты вокруг него только нарастают. «Ведомости» начинают серию материалов с разбором главных спорных моментов этого законопроекта, жизненно важного для всего отечественного бизнеса.