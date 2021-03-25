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Банкротства по-новому: страховщики разругались с арбитражными управляющими

Страховать ответственность арбитражных управляющих никто не хочет
Любовь Маврина
Евгений Разумный / Ведомости

До истечения назначенного президентом срока для доработки законопроекта о банкротстве остается меньше месяца (Владимир Путин поручил правительству завершить доработку и согласование документа к 20 апреля 2021 г.), и споры и конфликты вокруг него только нарастают. «Ведомости» начинают серию материалов с разбором главных спорных моментов этого законопроекта, жизненно важного для всего отечественного бизнеса.

Очередным предметом горячих споров вокруг законопроекта стало страхование ответственности арбитражных управляющих, которые вообще выглядят главными пострадавшими в случае принятия нового законопроекта. «Отсутствие должных инструментов защиты их интересов, увеличение ответственности и фиксированное вознаграждение арбитражных управляющих в размере от 50 000 до 500 000 руб. для большинства процедур несоразмерно как стоимости страхования ответственности, так и сопутствующим рискам», – отмечает руководитель практики «Сопровождение процедур банкротства и антикризисный консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных