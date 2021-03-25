Банкротства по-новому: страховщики разругались с арбитражными управляющими

Банкротства по-новому: страховщики разругались с арбитражными управляющимиСтраховать ответственность арбитражных управляющих никто не хочет
До истечения назначенного президентом срока для доработки законопроекта о банкротстве остается меньше месяца (Владимир Путин поручил правительству завершить доработку и согласование документа к 20 апреля 2021 г.), и споры и конфликты вокруг него только нарастают. «Ведомости» начинают серию материалов с разбором главных спорных моментов этого законопроекта, жизненно важного для всего отечественного бизнеса.
Очередным предметом горячих споров вокруг законопроекта стало страхование ответственности арбитражных управляющих, которые вообще выглядят главными пострадавшими в случае принятия нового законопроекта. «Отсутствие должных инструментов защиты их интересов, увеличение ответственности и фиксированное вознаграждение арбитражных управляющих в размере от 50 000 до 500 000 руб. для большинства процедур несоразмерно как стоимости страхования ответственности, так и сопутствующим рискам», – отмечает руководитель практики «Сопровождение процедур банкротства и антикризисный консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов.