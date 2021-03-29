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Не копайте долговую яму: россиянам установят лимит по количеству кредитов

Согласно новому законопроекту виды займов, по которым вводятся ограничения, определит ЦБ
Елена Ведерина
Лучшей защитой от долговой кабалы для россиян будет не только повышение финансовой грамотности, но и реализация мер по снижению бедности, безработицы и повышению реальных доходов граждан /Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект об ограничении количества кредитов, которые финансовые организации могут выдать одному гражданину, внесен в Госдуму. В пояснительной записке к документу уточняется, что устанавливать количественные ограничения Банк России будет на основании решений своего совета директоров. Совет будет определять как виды займов, для которых устанавливаются прямые количественные ограничения, так и срок действия этих ограничений. Информацию о введенных ограничениях кредитные организации будут обязаны разместить на своих сайтах – с целью повышения финансовой грамотности заемщиков.

«В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми организациями установленных Банком России прямых количественных ограничений предлагается для кредитных организаций предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, а для микрофинансовых организаций предусмотреть дополнительные коэффициенты риска и (или) применять меры, предусмотренные федеральными законами», – отмечают авторы документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных