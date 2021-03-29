Не копайте долговую яму: россиянам установят лимит по количеству кредитов

Не копайте долговую яму: россиянам установят лимит по количеству кредитовСогласно новому законопроекту виды займов, по которым вводятся ограничения, определит ЦБ
Законопроект об ограничении количества кредитов, которые финансовые организации могут выдать одному гражданину, внесен в Госдуму. В пояснительной записке к документу уточняется, что устанавливать количественные ограничения Банк России будет на основании решений своего совета директоров. Совет будет определять как виды займов, для которых устанавливаются прямые количественные ограничения, так и срок действия этих ограничений. Информацию о введенных ограничениях кредитные организации будут обязаны разместить на своих сайтах – с целью повышения финансовой грамотности заемщиков.
«В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми организациями установленных Банком России прямых количественных ограничений предлагается для кредитных организаций предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, а для микрофинансовых организаций предусмотреть дополнительные коэффициенты риска и (или) применять меры, предусмотренные федеральными законами», – отмечают авторы документа.