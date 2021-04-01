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Три региона готовятся запустить торги квотами на выброс углерода

Первой экспериментальной площадкой станет Сахалин
Любовь Маврина
Вслед за Сахалином к торговле квотами на выброс углерода готовы приступить еще два региона – Нижегородская и Калининградская области /Юрий Золотарев / ТАСС

В апреле Госдума планирует рассмотреть законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов на территории России», который предусматривает проведение в российских регионах экспериментов по организации торгов квотами на выброс углерода.

«Мы предлагаем запустить региональные эксперименты, которые будут основаны на более четкой системе регулирования, – сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. – Мы обсуждаем реализацию такого проекта в Сахалинской области, там уже принята дорожная карта, и она предполагает введение в регионе системы квотирования углеродных выбросов. Еще несколько регионов тоже проявляют интерес к этой теме. То есть мы идем в практику региональных экспериментов, чтобы потом обобщить лучший опыт».

Законопроект с концепцией организации торгов квотами на выброс углерода в Сахалинской области правительство представит для общественного обсуждения в ближайшее время, а уже в июле документ будет внесен в Госдуму. Курировать сахалинский эксперимент будет рабочая группа под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных