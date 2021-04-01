Три региона готовятся запустить торги квотами на выброс углерода

Три региона готовятся запустить торги квотами на выброс углеродаПервой экспериментальной площадкой станет Сахалин
В апреле Госдума планирует рассмотреть законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов на территории России», который предусматривает проведение в российских регионах экспериментов по организации торгов квотами на выброс углерода.
«Мы предлагаем запустить региональные эксперименты, которые будут основаны на более четкой системе регулирования, – сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. – Мы обсуждаем реализацию такого проекта в Сахалинской области, там уже принята дорожная карта, и она предполагает введение в регионе системы квотирования углеродных выбросов. Еще несколько регионов тоже проявляют интерес к этой теме. То есть мы идем в практику региональных экспериментов, чтобы потом обобщить лучший опыт».
Законопроект с концепцией организации торгов квотами на выброс углерода в Сахалинской области правительство представит для общественного обсуждения в ближайшее время, а уже в июле документ будет внесен в Госдуму. Курировать сахалинский эксперимент будет рабочая группа под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко.