Moody’s: регулирование экосистем невыгодно крупным банкам

Кроме того, регулятор предписал банкам – создателям экосистем внедрять открытые интерфейсы прикладного программирования (API), которые позволят заказчикам и поставщикам легко переключаться между различными онлайн-платформами и экосистемами. И наконец, ЦБ потребовал открыть данные, собираемые экосистемами, для всех конкурирующих поставщиков. «Учитывая, что раскрытию подлежат агрегированные, а не персонализированные данные, экосистемы будут продолжать обслуживать конкретных пользователей, но потеряют конкурентное преимущество в оценке моделей поведения потребителей и связанных с ними рисков», – объясняет Паклин.