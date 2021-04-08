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Moody’s: регулирование экосистем невыгодно крупным банкам

Оно может открыть мелким банкам доступ к клиентской базе крупных игроков
Елена Ведерина
Организаторам экосистем пока не стоит паниковать /Андрей Гордеев / Ведомости

Предлагаемые Банком России меры по регулированию экосистем больше всего невыгодны крупным российским банкам, считает старший аналитик агентства Moody’s Петр Паклин. В своем обзоре он отметил, что предложенные ЦБ меры могут открыть мелким банкам доступ к многомиллионной клиентской базе и экосистемам крупнейших игроков.

Особенно разрушительным может оказаться требование регулятора о внедрении модели открытых экосистем, обеспечивающих равные возможности широкому кругу поставщиков финансовых и нефинансовых продуктов и услуг. При этом Банк России объявил, что выступает за предотвращение тарифной, информационной или операционной дискриминации любого стороннего поставщика.

Кроме того, регулятор предписал банкам – создателям экосистем внедрять открытые интерфейсы прикладного программирования (API), которые позволят заказчикам и поставщикам легко переключаться между различными онлайн-платформами и экосистемами. И наконец, ЦБ потребовал открыть данные, собираемые экосистемами, для всех конкурирующих поставщиков. «Учитывая, что раскрытию подлежат агрегированные, а не персонализированные данные, экосистемы будут продолжать обслуживать конкретных пользователей, но потеряют конкурентное преимущество в оценке моделей поведения потребителей и связанных с ними рисков», – объясняет Паклин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных