Moody’s: регулирование экосистем невыгодно крупным банкам

Moody’s: регулирование экосистем невыгодно крупным банкамОно может открыть мелким банкам доступ к клиентской базе крупных игроков
Предлагаемые Банком России меры по регулированию экосистем больше всего невыгодны крупным российским банкам, считает старший аналитик агентства Moody’s Петр Паклин. В своем обзоре он отметил, что предложенные ЦБ меры могут открыть мелким банкам доступ к многомиллионной клиентской базе и экосистемам крупнейших игроков.
Особенно разрушительным может оказаться требование регулятора о внедрении модели открытых экосистем, обеспечивающих равные возможности широкому кругу поставщиков финансовых и нефинансовых продуктов и услуг. При этом Банк России объявил, что выступает за предотвращение тарифной, информационной или операционной дискриминации любого стороннего поставщика.
Кроме того, регулятор предписал банкам – создателям экосистем внедрять открытые интерфейсы прикладного программирования (API), которые позволят заказчикам и поставщикам легко переключаться между различными онлайн-платформами и экосистемами. И наконец, ЦБ потребовал открыть данные, собираемые экосистемами, для всех конкурирующих поставщиков. «Учитывая, что раскрытию подлежат агрегированные, а не персонализированные данные, экосистемы будут продолжать обслуживать конкретных пользователей, но потеряют конкурентное преимущество в оценке моделей поведения потребителей и связанных с ними рисков», – объясняет Паклин.