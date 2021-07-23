Крупнейшие компании заинтересовались переездом в российские офшоры

Исторически режим был сформирован для холдинговых компаний – им были предоставлены льготные условия налогообложения дивидендов и доходов от продажи акций (долей), полагает партнер EY Марина Белякова. С учетом ожидаемых поправок, например освобождения от налога на доходы от курсовых разниц, понижения до 5% ставки на процентные и прочие пассивные доходы, режим может стать интересен и для финансовых компаний, отметила эксперт. Впрочем, массового перехода в российскую юрисдикцию в первые несколько лет, скорее всего, не произойдет, полагает Белякова. Кроме того что режим сравнительно новый, ожидаемые требования по инвестициям и найму персонала выполнимы только крупным бизнесом, добавила эксперт. Наконец, многих смущает, что выйти из российской юрисдикции можно будет только по решению правительства, резюмировала эксперт.