Крупнейшие компании заинтересовались переездом в российские офшоры

Крупнейшие компании заинтересовались переездом в российские офшорыИсточники в правительстве и консультанты сообщают об ожиданиях массового переезда структур сверхкрупных компаний
Ряд крупнейших российских компаний – «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Алроса», «Сибур», «Северсталь», Сбербанк, ВТБ – заинтересовались российскими офшорами. Их предложения, а также инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по корректировке режима специальных административных районов (САР) направлены в правительство. Приложение с условиями бизнеса прикреплено к опубликованным в апреле поправкам к закону о САР («Ведомости» ознакомились с документом).
Представители бизнеса предлагали, например, расширить возможности по освобождению от российского налога на прибыль доходов от зарубежных добывающих компаний, работающих в формате соглашения о разделе продукции (СРП), сократить требования к минимальному объему инвестиций, количеству штата и площади офиса на территории офшора, распространить ставку налога в 10% не только на доходы, полученные от зарегистрированной в САР холдинговой компании, но и на дивиденды, снизить порог участия головной организации в капитале ее зарубежной «дочки», при котором допускается ее перевод в САР, со 100 до 50%, разрешить вычесть из налогов при перерегистрации структуры в САР сумму, уплаченную за «выезд» из иностранной юрисдикции (так называемый exit tax), и т. д.
САР – территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 г. для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. В России два таких района – на острове Октябрьский Калининградской области и на острове Русский Приморского края. В начале 2021 г. Минфин запланировал скорректировать режим – предложил дополнительные льготы в обмен на инвестиции. Министерство включило в законопроект скидку для бизнеса по налогам на вывод капитала – с 15 до 10%, понижение налога на прибыль до 5%, освобождение от платы за доход по курсовым разницам, обнуление налога на доходы добывающих компаний, сгенерированные в формате совместных предприятий или концессионных соглашений.
В обмен на льготы компании должны будут вложить в инфраструктуру островов (социальную, транспортную, энергетическую и т. д.) не менее 300 млн руб. за два года, а также арендовать или выкупить офис площадью от 100 кв. м и нанять персонал численностью не менее 15 человек.
Компании, предложившие свои меры, действительно рассматривают перевод каких-либо из своих структур в САР. Об этом «Ведомостям» заявили три источника, знакомых с обсуждением в этих организациях. Но список далеко не исчерпывающий: гораздо больше организаций находятся в высокой стадии готовности к переезду, но не афишируют своих планов до официального решения на совете директоров, уточнил собеседник «Ведомостей». Для них нежелательно преждевременно объявлять о своих намерениях. Любые комментарии могут быть интерпретированы властями как окончательный вердикт, а оправдываться в случае пересмотра планов бизнесмены желанием не горят, пояснил источник «Ведомостей».
Другой собеседник, близкий к правительству, уточнил, что в кабинете министров рассчитывают на массовый перевод зарубежных структур крупнейших российских организаций в САР: неформальная рекомендация профильным министерствам – прежде всего Минфину и Минэку – ускорить приток компаний в российские офшоры исходила от «высшего руководства», знает собеседник «Ведомостей». Впрочем, процесс начнется не раньше следующего года, поскольку окончательное понимание, как изменится режим, появится только после принятия всех поправок к закону в осеннюю сессию.
Представитель Сбербанка отказался от комментариев. В «Газпроме», «Газпром нефти», «Роснефти», «Алросе», «Сибуре» и ВТБ не ответили на запрос «Ведомостей».
В Минэкономразвития планируют предложить дополнительные преференции резидентам САР, передал представитель ведомства слова заместителя министра Ильи Торосова. В частности, ослабить требования к «возрасту» бизнеса – разрешить редомицилироваться (редомициляция – возврат головной структуры компании в родную для своего основного бизнеса юрисдикцию. – «Ведомости») компаниям, созданным до 2020 г. (сейчас такое право имеют лишь организации с датой регистрации ранее 2018 г.). Кроме того, по словам Торосова, для повышения привлекательности САР Минэк считает необходимым дать возможность иностранным гражданам переводить в Россию личные фонды. По данным Минэкономразвития, сейчас в САР зарегистрировано 47 компаний, из них девять «заехали» в первой половине года.
В Минфине, а также в аппарате правительства не отреагировали на вопросы.
Интерес велик
Предложения компаний сейчас обсуждаются с профильными министерствами – надеемся, что их большая часть будет поддержана, заявил президент РСПП Александр Шохин. Правки позволят повысить востребованность САР в том числе для редомициляции. Учет предложений бизнеса станет важным шагом для повышения привлекательности российской юрисдикции и перерегистрации в ней холдинговых структур российских компаний, резюмировал Шохин.
Интерес сверхкрупного бизнеса к САР велик, отметила партнер налоговой и юридической практики PwC Галина Науменко. Крупные компании также внимательно анализируют ситуацию, но пока САР не настроены на «массовость», добавила она. По ее оценкам, за год на острова «заедет» около 30–50 компаний. Наиболее вероятные кандидаты на регистрацию в российских офшорах – иностранные проекты российских нефтегазовых холдингов, полагает Науменко. Это типично нидерландские структуры с СРП в третьих странах, пояснила эксперт. Они получат освобождение иностранных доходов, связанных с такими проектами, что, безусловно, притянет ряд этих структур в Россию, резюмировала Науменко.
Ряд российских нефтегазовых компаний действительно уже объявили о планах перерегистрировать часть своих побочных структур в САР. В частности, после решения о денонсации соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения о переводе холдингов из Нидерландов в российскую юрисдикцию задумался «Газпром», говорил 16 июня заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. А в июле «Роснефть» перерегистрировала кипрскую Colmati Trading Limited на территорию в САР на острове Русский, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на изменения в списке аффилированных лиц нефтяной компании.
Повышенный интерес к САР наблюдается сейчас как у среднего, так и у крупного и сверхкрупного российского бизнеса, согласился старший менеджер группы по оказанию услуг в области международного налогообложения КПМГ в России и СНГ Иван Насонов. По наблюдениям КПМГ, с момента введения режима САР большинство российских групп не принимало решения о редомициляции своих иностранных компаний прежде всего из-за того, что отсутствовала обширная практика использования САР. Сейчас, когда она стала появляться, а также с учетом ожидаемых новых налоговых льгот и пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения количество новых резидентов может значительно возрасти, полагает Насонов.
Исторически режим был сформирован для холдинговых компаний – им были предоставлены льготные условия налогообложения дивидендов и доходов от продажи акций (долей), полагает партнер EY Марина Белякова. С учетом ожидаемых поправок, например освобождения от налога на доходы от курсовых разниц, понижения до 5% ставки на процентные и прочие пассивные доходы, режим может стать интересен и для финансовых компаний, отметила эксперт. Впрочем, массового перехода в российскую юрисдикцию в первые несколько лет, скорее всего, не произойдет, полагает Белякова. Кроме того что режим сравнительно новый, ожидаемые требования по инвестициям и найму персонала выполнимы только крупным бизнесом, добавила эксперт. Наконец, многих смущает, что выйти из российской юрисдикции можно будет только по решению правительства, резюмировала эксперт.