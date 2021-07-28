МВФ резко улучшил оценку ВВП России на 2021 год

МВФ резко улучшил оценку ВВП России на 2021 годНа следующий – фонд пересмотрел прогноз в сторону ухудшения
Оценки темпов роста мировой экономики МВФ оставил на прежнем уровне – предыдущий прогноз фонд публиковал в апреле. Финансовый институт ожидает увеличения глобального ВВП на 6%, следует из доклада фонда. Но в разрезе отдельных страновых групп организация существенно пересмотрела свои прогнозы относительно апрельских значений. Ожидания по темпам роста развитых экономик МВФ повысил на 0,5 п. п. до 5,6%. В частности, прогноз ВВП США улучшен на 0,6 п. п. до 7%, еврозоны – на 0,2 п. п. до 4,6%. Оценки роста в 2021 г. по группе развивающихся стран ухудшены на 0,4 п. п. до 5,2%. Прогнозируемый ВВП Китая снижен на 0,3 п. п. до 8,1%, Индии – на 3 п. п. до 9,5%.
Прогноз темпов роста российского ВВП фонд резко улучшил – в апреле организация ожидала его увеличения на 3,8%, сейчас МВФ оценивает показатель в 4,4%. Причины пересмотра по отдельным странам МВФ не приводит, но в целом корректировка прогноза объясняется темпами развития пандемии и ожиданиями финансовой поддержки государств. В частности, ухудшение эпидемиологической ситуации в Азии создало предпосылки для ухудшения оценок по экономике региона, а ожидания новых фискальных стимулов в США и Европе, наоборот, дают поводы для более оптимистичных оценок.