МВФ резко улучшил оценку ВВП России на 2021 год

Оценки темпов роста мировой экономики МВФ оставил на прежнем уровне – предыдущий прогноз фонд публиковал в апреле. Финансовый институт ожидает увеличения глобального ВВП на 6%, следует из доклада фонда. Но в разрезе отдельных страновых групп организация существенно пересмотрела свои прогнозы относительно апрельских значений. Ожидания по темпам роста развитых экономик МВФ повысил на 0,5 п. п. до 5,6%. В частности, прогноз ВВП США улучшен на 0,6 п. п. до 7%, еврозоны – на 0,2 п. п. до 4,6%. Оценки роста в 2021 г. по группе развивающихся стран ухудшены на 0,4 п. п. до 5,2%. Прогнозируемый ВВП Китая снижен на 0,3 п. п. до 8,1%, Индии – на 3 п. п. до 9,5%.