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МВФ резко улучшил оценку ВВП России на 2021 год

На следующий – фонд пересмотрел прогноз в сторону ухудшения
Юлия Церех Антон Козлов
Россия начала нормализацию денежно-кредитной политики, чтобы предотвратить давление в сторону повышения цен /Евгений Разумный / Ведомости

Оценки темпов роста мировой экономики МВФ оставил на прежнем уровне – предыдущий прогноз фонд публиковал в апреле. Финансовый институт ожидает увеличения глобального ВВП на 6%, следует из доклада фонда. Но в разрезе отдельных страновых групп организация существенно пересмотрела свои прогнозы относительно апрельских значений. Ожидания по темпам роста развитых экономик МВФ повысил на 0,5 п. п. до 5,6%. В частности, прогноз ВВП США улучшен на 0,6 п. п. до 7%, еврозоны – на 0,2 п. п. до 4,6%. Оценки роста в 2021 г. по группе развивающихся стран ухудшены на 0,4 п. п. до 5,2%. Прогнозируемый ВВП Китая снижен на 0,3 п. п. до 8,1%, Индии – на 3 п. п. до 9,5%.

Прогноз темпов роста российского ВВП фонд резко улучшил – в апреле организация ожидала его увеличения на 3,8%, сейчас МВФ оценивает показатель в 4,4%. Причины пересмотра по отдельным странам МВФ не приводит, но в целом корректировка прогноза объясняется темпами развития пандемии и ожиданиями финансовой поддержки государств. В частности, ухудшение эпидемиологической ситуации в Азии создало предпосылки для ухудшения оценок по экономике региона, а ожидания новых фискальных стимулов в США и Европе, наоборот, дают поводы для более оптимистичных оценок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных