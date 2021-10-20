России за год удалось устранить ущерб для экспортеров почти на $4 млрд

В 2020–2021 гг. наблюдался взрывной рост протекционизма – многие страны усилили политику введения барьеров и ограничений на международную торговлю, говорится в докладе Минэка об итогах внешнеэкономической деятельности России (есть у «Ведомостей»). В прошлом году удалось добиться отмены 34 ограничительных мер против российского экспорта, уточняется в документе: общий объем ущерба от действия этих мер для отечественных экспортеров в 2020 г. в Минэке оценили в $3,4 млрд, что почти в 5 раз больше, чем в 2019 г. В 2021-м удалось аннулировать негативное влияние еще 24 протекционистских барьеров на сумму в $0,5 млрд.