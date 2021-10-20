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России за год удалось устранить ущерб для экспортеров почти на $4 млрд

Минэк фиксирует рост протекционизма в мировой торговле
Анастасия Бойко Анна Иваницкая
В прошлом году удалось не допустить ущерба экспортерам и российский бизнес смог заработать на международных рынках / Денис Абрамов / Ведомости

В 2020–2021 гг. наблюдался взрывной рост протекционизма – многие страны усилили политику введения барьеров и ограничений на международную торговлю, говорится в докладе Минэка об итогах внешнеэкономической деятельности России (есть у «Ведомостей»). В прошлом году удалось добиться отмены 34 ограничительных мер против российского экспорта, уточняется в документе: общий объем ущерба от действия этих мер для отечественных экспортеров в 2020 г. в Минэке оценили в $3,4 млрд, что почти в 5 раз больше, чем в 2019 г. В 2021-м удалось аннулировать негативное влияние еще 24 протекционистских барьеров на сумму в $0,5 млрд.

По сути $3,4 млрд, на которые удалось не допустить ущерба экспортерам в прошлом году - это то, что смог заработать российский бизнес на международных рынках, пояснил «Ведомостям» представитель Минэка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных