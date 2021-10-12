Представитель Путина назвал желаемый размер штрафов для бизнеса за вред экологии

Выступая на международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве, Иванов рассказал, как щебеночный завод в Дагестане был оштрафован на 1000 руб. за нанесение ущерба окружающей среде. «Таких маленьких штрафов за нарушение экологии быть не должно. Если все доказано, это должны быть такие штрафы, которые ставят предприятие на грань разорения», — заявил Иванов (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, владельцы компаний должны понимать, что важно следовать экологическим нормам, а за их нарушение грозят тяжелые последствия.