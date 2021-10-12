Представитель Путина назвал желаемый размер штрафов для бизнеса за вред экологии
Штрафы для компаний за вред окружающей среде должны быть существенными и ставить предприятия на грань разорения, заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Выступая на международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве, Иванов рассказал, как щебеночный завод в Дагестане был оштрафован на 1000 руб. за нанесение ущерба окружающей среде. «Таких маленьких штрафов за нарушение экологии быть не должно. Если все доказано, это должны быть такие штрафы, которые ставят предприятие на грань разорения», — заявил Иванов (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, владельцы компаний должны понимать, что важно следовать экологическим нормам, а за их нарушение грозят тяжелые последствия.
В июне 2020 г. руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова предложила повысить штрафы за вред экологии. Она предложила создать фонд, откуда будут выделяться средства на рекультивацию земель, писал РБК. Сейчас максимальный штраф на должностное лицо, которое принимает решение, составляет 30 тыс. руб., а на юрлицо — 100 тыс. руб., указала она.
В ноябре 2020 г. вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство разрабатывает законопроект, в котором предлагается обязать обязать юрлиц, их учредителей и индивидуальных предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.