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Представитель Путина назвал желаемый размер штрафов для бизнеса за вред экологии

Ведомости

Штрафы для компаний за вред окружающей среде должны быть существенными и ставить предприятия на грань разорения, заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Выступая на международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве, Иванов рассказал, как щебеночный завод в Дагестане был оштрафован на 1000 руб. за нанесение ущерба окружающей среде. «Таких маленьких штрафов за нарушение экологии быть не должно. Если все доказано, это должны быть такие штрафы, которые ставят предприятие на грань разорения», — заявил Иванов (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, владельцы компаний должны понимать, что важно следовать экологическим нормам, а за их нарушение грозят тяжелые последствия.

В июне 2020 г. руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова предложила повысить штрафы за вред экологии. Она предложила создать фонд, откуда будут выделяться средства на рекультивацию земель, писал РБК. Сейчас максимальный штраф на должностное лицо, которое принимает решение, составляет 30 тыс. руб., а на юрлицо — 100 тыс. руб., указала она.

В ноябре 2020 г. вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство разрабатывает законопроект, в котором предлагается обязать обязать юрлиц, их учредителей и индивидуальных предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.

Ранее по теме: Собственники промпредприятий будут платить за ликвидацию экологического вреда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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