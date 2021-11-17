Америка просит Китай помочь ей нефтью

Как следует из публикации, соответствующая просьба была высказана сначала госсекретарем США Энтони Блинкеном в его разговоре с главой МИД КНР Ван И в канун встречи Байдена и Си по видеосвязи 16 ноября. Затем эта тема была поднята и в разговоре двух лидеров, но не попала в стенограмму.