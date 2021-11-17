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Америка просит Китай помочь ей нефтью

Это может уронить нефтяные цены ниже $80/барр., но ненадолго
Илья Лакстыгал Матвей Катков
В Китае на данные о накопленных запасах нефти распространяется режим секретности / Aly Song / Reuters

США попросили Китай выбросить на рынок сырую нефть из госрезервов, чтобы стабилизировать цены на топливо на американском рынке и способствовать ослаблению американской инфляции. Об этом сообщила 17 ноября гонконгская South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский МИД не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Как следует из публикации, соответствующая просьба была высказана сначала госсекретарем США Энтони Блинкеном в его разговоре с главой МИД КНР Ван И в канун встречи Байдена и Си по видеосвязи 16 ноября. Затем эта тема была поднята и в разговоре двух лидеров, но не попала в стенограмму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных