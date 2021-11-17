Америка просит Китай помочь ей нефтью

Америка просит Китай помочь ей нефтьюЭто может уронить нефтяные цены ниже $80/барр., но ненадолго
США попросили Китай выбросить на рынок сырую нефть из госрезервов, чтобы стабилизировать цены на топливо на американском рынке и способствовать ослаблению американской инфляции. Об этом сообщила 17 ноября гонконгская South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский МИД не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
Как следует из публикации, соответствующая просьба была высказана сначала госсекретарем США Энтони Блинкеном в его разговоре с главой МИД КНР Ван И в канун встречи Байдена и Си по видеосвязи 16 ноября. Затем эта тема была поднята и в разговоре двух лидеров, но не попала в стенограмму.
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