Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту экономики России на следующий год

Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту экономики России на следующий годОпределять темпы ВВП в дальнейшем будут темпы вакцинации
Всемирный банк (ВБ) ухудшил свои ожидания по росту экономики России в 2022 г. на 0,4 п.п. – до 2,4% по сравнению с октябрьским прогнозом, следует из доклада ВБ об экономике России. В этом году российская экономика вырастет на 4,3%, ожидают аналитики. Прогноз по ВВП на 2023 г. оставлен без изменения – он предполагает рост на 1,8%.
В настоящее время российские экономические показатели превысили пиковые значения, достигнутые до начала пандемии, причем основным фактором роста стало активное восстановление потребительского спроса», – отмечается в докладе ВБ.
Во втором квартале этого года потребление домохозяйств выросло более чем на 9% (с учетом сезонности) по сравнению с предыдущим кварталом, и это был самый стремительный рост за последние десять лет, указывают экономисты. Рост потребления внутри страны стал следствием отложенного спроса, который в свою очередь был вызван увеличением объема кредитования, а также ограничениями зарубежного туризма – большая часть средств, традиционно вывозившихся туристами на зарубежные рынки, осталась в стране.
Пересмотр оценок МВФ
В октябре Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,7% с 4,4%, при этом ухудшил прогноз на 2022 г. — до 2,9% с 3,1% в июле.
К началу осени стало очевидным наступление новой разрушительной волны COVID-19, что в сочетании с низким уровнем вакцинации создает в России угрозу и для экономики, и для здоровья населения. В третьем квартале темпы роста экономики замедлились на фоне новых мер по борьбе с коронавирусом и затухания всплеска потребительской активности.
Ухудшение оценок по темпам российской экономики связано прежде всего с ударными темпами восстановления в этом году – производственный разрыв был закрыт ранее, чем ожидалось, заявил на брифинге журналистам главный экономист ВБ по России Дэвид Найт. В следующем году остается меньше пространства непосредственно для восстановления, экономика вернется в нормальное русло.
Во-вторых, оценки были пересмотрены в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 и планами по введению новых ограничений на передвижение (вероятно, имеется в виду предложение ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах с 2022 г. – «Ведомости»)», – сообщил Найт.
В третьих, ЦБ принимает меры по сдерживанию инфляции, повышая ставки. Такая политика, конечно, также влияет на спрос и темпы восстановления, резюмировал экономист.
Влияние вакцинации на экономику
Уровень вакцинации населения от COVID-19, по-видимому, будет одним из основных факторов, определяющих прогноз для стран на предстоящий год, подчеркивают авторы доклада. Россия значительно отстает от сопоставимых стран по уровню вакцинации населения несмотря на доступность российской вакцины «Спутник V», указывают экономисты. Полностью или частично привиты от коронавируса 40% россиян, что намного ниже среднемирового показателя (50%) и среднего показателя стран с высоким уровнем доходов (72%), подчеркивают в ВБ. При том, что кампания вакцинации началась в России довольно рано (в первых числах января), темпы вакцинации достигли пика летом, а с августа стали резко снижаться. И только в самое последнее время, когда стали очевидны масштабы новой волны COVID-19, число вакцинированных снова пошло вверх.
Так или иначе, в следующем году поддержку экономике окажет сохранение высокого уровня цен на сырьевых рынках, что позволит оставить расходы бюджета и потребление на сравнительно высоком уровне.
Что будет с инфляцией
С учетом того, что Банк России придерживается правильного курса на ужесточение денежно-кредитной политики, в 2022 г. в России ожидается замедление инфляции, считают в ВБ. Как и во многих странах мира, инфляция в России ускоряется с тревожной скоростью, говорится в докладе. Рост обусловлен высоким потребительским спросом, повышением цен на товары, особенно на продукты питания, и сохраняющимися проблемами с поставками.
Отложенные эффекты ослабления рубля в 2020 г. также внесли свой вклад через повышение стоимости импортной продукции. Одновременное давление на спрос и предложение спровоцировало состояние «идеального шторма», когда индекс потребительских цен неуклонно повышался и в октябре достиг пятилетнего максимума в 8,1%, указывают аналитики.
Растущий внутренний спрос привел к дефициту предложения, особенно в условиях, когда глобальные цепочки поставок перегружены, что подстегивает рост издержек производства и рыночных цен. В ответ на ускорение инфляции в России в 2021 г. ЦБ шесть раз повышал ключевую ставку в общей сложности на 325 базисных пунктов до 7,5%. Ответ Банка России был одним из самых ранних и решительных среди крупных центральных банков мира, и в результате денежно- кредитная политика быстро нормализовалась, указывают во Всемирном банке.