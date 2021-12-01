Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту экономики России на следующий год

Уровень вакцинации населения от COVID-19, по-видимому, будет одним из основных факторов, определяющих прогноз для стран на предстоящий год, подчеркивают авторы доклада. Россия значительно отстает от сопоставимых стран по уровню вакцинации населения несмотря на доступность российской вакцины «Спутник V», указывают экономисты. Полностью или частично привиты от коронавируса 40% россиян, что намного ниже среднемирового показателя (50%) и среднего показателя стран с высоким уровнем доходов (72%), подчеркивают в ВБ. При том, что кампания вакцинации началась в России довольно рано (в первых числах января), темпы вакцинации достигли пика летом, а с августа стали резко снижаться. И только в самое последнее время, когда стали очевидны масштабы новой волны COVID-19, число вакцинированных снова пошло вверх.