Сергей Глазьев предложил бороться с инфляцией как в 1990-е

Советник председателя правления Евразийского банка развития Григорий Марченко, модератор дискуссии, на это возразил: «Вас можно обвинить в чем угодно, только в непоследовательности нельзя. Я слышу это уже много лет. В любом случае уважаю вашу точку зрения. Но как бывший председатель ЦБ [Казахстана] не могу сказать, что я полностью с ней согласен».