Сергей Глазьев предложил бороться с инфляцией как в 1990-е

Сергей Глазьев предложил бороться с инфляцией как в 1990-еЭкс-советник Путина хочет обложить вывозными пошлинами все биржевые товары
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии и бывший помощник президента Сергей Глазьев предложил бороться инфляций с помощью экспортных пошлин на сырьевые биржевые товары, по которым наблюдается рост цен. Такое мнение он высказал в ходе выступления на Евразийском конгрессе.
По его словам, принимаемые сейчас меры для борьбы с инфляцией спорны. «Мне кажется, самым лучшим способом было бы защитить нашу экономику от инфляционной волны из-за рубежа – использовать тот инструмент, который мы активно применяли в 1992-1993 гг. – ввести экспортные пошлины на биржевые товары, по которым идет вздувание цен», – сказал он.
Министр ЕЭК предложил за счет дополнительных доходов профинансировать целевые инвестиционные программы. В частности, нарастить импортозамещение, что, в свою очередь, позволит насытить рынок товарами и снизить инфляцию уже за счёт роста предложения собственных товаров.
Частично правительство уже следует рекомендациям Глазьева. Со 2 июня в России действует механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов при цене отсечения для пшеницы в $200 за тонну, для кукурузы и ячменя – в $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя. Полученные средства правительство планирует направлять на субсидирование сельхозпроизводителей.
Кроме того, в июне правительство утвердило введение временных пошлин с 1 августа по 31 декабря текущего года на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС. Пошлины являются комбинированными и состоят из базовой ставки и специфической. Базовая составляет 15%, величина специфической ставки рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен.
Глазьев на сессии также отметил, что монетарные власти в России создают условия для кредитования экономики по очень слишком процентным ставкам, что не соотносится с мировым опытом. Ставки остаются выше нормы рентабельности по большей части для отраслей промышленности, отметил он. Из-за этого российские предприятия часто не выдерживают конкуренции.
Советник председателя правления Евразийского банка развития Григорий Марченко, модератор дискуссии, на это возразил: «Вас можно обвинить в чем угодно, только в непоследовательности нельзя. Я слышу это уже много лет. В любом случае уважаю вашу точку зрения. Но как бывший председатель ЦБ [Казахстана] не могу сказать, что я полностью с ней согласен».
В прошлом году Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля и предложил ввести налог на операции с иностранной валютой, что, по его мнению, поможет в борьбе со спекулянтами. В ответ на это Центробанк, по сведениям источников «Ведомостей», попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра ЕЭК.
На неделе с 23 по 29 ноября потребительские цены в России выросли на 0,46% по сравнению с предыдущей неделей, что стало самым высоким показателем с начала июля. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция к 29 ноября достигла 8,38% после 8,05% к 22 ноября.