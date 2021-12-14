Эксперты назвали самые привлекательные для инвесторов регионы

Расчет индекса социальных ресурсов включал объем платных услуг на душу населения, среднедушевые денежные доходы населения и т. д. В состав показателей для расчета индекса экономических ресурсов был включен, например, ВРП на душу населения. Финансовую устойчивость оценивали на основе таких критериев, как отношение государственного долга к собственным доходам, а состояние окружающей среды – на основе, например, доли городов с благоприятной городской средой.