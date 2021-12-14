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Эксперты назвали самые привлекательные для инвесторов регионы

Не все субъекты согласились со своей позицией в рейтинге
Дмитрий Гринкевич
Изменение делового климата в регионах подсчитано по пяти параметрам: обеспеченность инфраструктурой, социальное развитие, уровень экономики, финансовая стабильность, состояние окружающей среды / Евгений Разумный / Ведомости

Среди инфраструктурных факторов учитывались такие показатели, как, например, число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населения, доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, число автобусов общего пользования на 100 000 человек населения.

Расчет индекса социальных ресурсов включал объем платных услуг на душу населения, среднедушевые денежные доходы населения и т. д. В состав показателей для расчета индекса экономических ресурсов был включен, например, ВРП на душу населения. Финансовую устойчивость оценивали на основе таких критериев, как отношение государственного долга к собственным доходам, а состояние окружающей среды – на основе, например, доли городов с благоприятной городской средой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных