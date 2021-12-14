Эксперты назвали самые привлекательные для инвесторов регионы

Эксперты назвали самые привлекательные для инвесторов регионыНе все субъекты согласились со своей позицией в рейтинге
Среди инфраструктурных факторов учитывались такие показатели, как, например, число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населения, доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, число автобусов общего пользования на 100 000 человек населения.
Расчет индекса социальных ресурсов включал объем платных услуг на душу населения, среднедушевые денежные доходы населения и т. д. В состав показателей для расчета индекса экономических ресурсов был включен, например, ВРП на душу населения. Финансовую устойчивость оценивали на основе таких критериев, как отношение государственного долга к собственным доходам, а состояние окружающей среды – на основе, например, доли городов с благоприятной городской средой.