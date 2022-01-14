ФНС назвала число российских групп с головными офисами за рубежом

ФНС назвала число российских групп с головными офисами за рубежомЭкономия на налогах – не главная причина вести бизнес из-за рубежа
Количество созданных россиянами компаний с головными офисами за рубежом заметно сократилось за последние годы, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на сессии Гайдаровского форума.
«Остались 52 компании с российскими корнями, которые работают с центрами, так называемыми headquarters (штаб-квартирами. – «Ведомости») в других юрисдикциях. Все-таки это уже измеримая величина», – сказал он.
«Ведомости» направили уточняющие вопросы в пресс-службу ФНС.
«Компании, особенно международные, абсолютно законно пользовались принятыми приемами оптимизации налогообложения», – отметил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. Но сейчас международное налоговое законодательство меняется таким образом, чтобы закрыть эти лазейки.
В 2005 г. президент Владимир Путин говорил «устанете пыль глотать, пытаясь достать деньги из своих офшоров», вспомнил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров: «Мне кажется, то, что было сказано более 15 лет назад, сейчас уже сбывается в полном объеме. При этом нет ощущения, что они все рванули сюда возвращать центры управления».
Оптимизация налогов – не единственная причина, по которой российские предприниматели выбирают зарубежные юрисдикции. Главная причина – отсутствие стабильности законодательства, поэтому многие предпочитают Кипр с английским правом, считает Макаров.
Вторая причина – «абсолютное неуважение к частной собственности», утрата доверия к государству, «всевластие силовиков», констатировал он.
С 2015 по 2020 г. в России прошло три волны амнистии капиталов. Бизнесменам предложили легализовать сокрытые за рубежом активы взамен на гарантии защиты от преследований из-за нарушения закона.
Как альтернатива холдинговым режимам, которые действуют в тех же странах ЕС, в 2018 г. в России созданы специальные административные районы (САРы) на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский во Владивостоке.
Параллельно Россия закрывает лазейки для безналогового вывода капитала за рубеж. Минфину удалось добиться повышения налогов до 15% на дивиденды и проценты по займам на Кипр, Мальту и Люксембург. Переговоры об аналогичном повышении ведутся со Швейцарией. В планах – пересмотреть условия с Гонконгом и Сингапуром. С Нидерландами, которые отказались повысить налоги, Россия разорвала налоговое соглашение.