ФНС назвала число российских групп с головными офисами за рубежом

В 2005 г. президент Владимир Путин говорил «устанете пыль глотать, пытаясь достать деньги из своих офшоров», вспомнил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров: «Мне кажется, то, что было сказано более 15 лет назад, сейчас уже сбывается в полном объеме. При этом нет ощущения, что они все рванули сюда возвращать центры управления».