Первый замминистра экономического развития Андрей Иванов покидает пост

До перехода в Минэкономразвития Иванов работал в Минфине с 2008 г., сначала в департаменте бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства, а затем на посту замминистра. В 2012 г. он стал заместителем министра финансов. В Минфине он был главным идеологом закона о СЗПК. До прихода в Минфин Иванов был вице-президентом ООО «Сибирский машиностроительный холдинг», а с 2006 г. - первым вице-президентом «СМ.холдинга». В 2012 г. он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.