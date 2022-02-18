Первый замминистра экономического развития Андрей Иванов покидает пост

Первый замминистра экономического развития Андрей Иванов покидает постЕго место займет выходец из отделения ЦБ в Кабардино-Балкарии
Андрей Иванов, куратор разработки нового механизма заключения инвестпроектов с особым режимом для крупных инвесторов – соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), уйдет с поста первого заместителя министра экономического развития. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре близких к правительству источника. Представитель Минэка подтвердил, что Андрей Иванов написал заявление по собственному желанию. Точную дату увольнения источники не назвали, но, по их данным, премьер-министр Михаил Мишустин 17 февраля уже подписал соответствующее распоряжение.
Решение об освобождении от должности Андрея Иванова было принято в середине января, уточнил один из источников «Ведомостей»: «Вопрос заключался лишь в том, кто заменит его на посту замминистра».
Место Иванова может занять Мурат Керефов, управляющий отделением Банка России – национальным банком по Кабардино-Балкарской Республике Южного ГУ ЦБ, сообщили два близких к правительству источника «Ведомостей». «Ведомости» направили запросы в ЦБ и в правительство Кабардино-Балкарии.
Керефов родился в 1978 г. в Нальчике, указано на сайте ЦБ. С 2000 по 2002 г. работал в минфине Кабардино-Балкарии ведущим специалистом. С 2002 г. – в министерстве экономики республики на разных должностях, с 2004 г. работал замминистра. В 2012 г. возглавил министерство финансов республики, в 2014 г. стал руководителем управления ФНС по республике. В 2018-2020 гг. был первым зампредом правительства Кабардино-Балкарии.
Иванов курировал перезапуск механизма СЗПК. С апреля 2021 г. новые СЗПК не заключаются в том числе из-за того, что не готова Государственная информационная система (ГИС) «Капиталовложения», через которую должны были проходить все соглашения. Систему разрабатывало созданное для сопровождения СЗПК АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР). Иванов представлял интересы агентства в правительстве и с октября 2020 г. по май 2021 г. был его гендиректором.
Оператором ГИС «Капиталовложения» станет Федеральная налоговая служба (ФНС). Созданием системы теперь займется Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГНИВЦ), сообщил источник «Ведомостей».
В ноябре «Ведомости» писали, что бывшие сотрудники АНО «АИР» 21 октября пожаловались президенту Владимиру Путину на нарушение этой организацией трудового законодательства. Из их письма, которое подписали 25 человек, следует, что много месяцев работникам АНО не выплачивалась зарплата, а к августу практически все сотрудники были сокращены или уволены по иным основаниям без выплаты полагающихся по закону пособий и компенсаций. В базе Мосгорсуда «Ведомости» обнаружили по меньшей мере 55 исков по трудовым спорам с АНО АИР.
Первые СЗПК были подписаны в декабре 2020 г. К апрелю 2021 г. было подписано уже 36 соглашений на сумму 1,3 трлн руб., а также получены заявки компаний для реализации еще 73 новых проектов на сумму 1,6 трлн руб.
До перехода в Минэкономразвития Иванов работал в Минфине с 2008 г., сначала в департаменте бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства, а затем на посту замминистра. В 2012 г. он стал заместителем министра финансов. В Минфине он был главным идеологом закона о СЗПК. До прихода в Минфин Иванов был вице-президентом ООО «Сибирский машиностроительный холдинг», а с 2006 г. - первым вице-президентом «СМ.холдинга». В 2012 г. он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.