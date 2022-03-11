Какие новые льготы предложили бизнесу в «русских офшорах»

Что такое «русские офшоры»

САРы позволяют изменить корпоративную прописку – осуществить полную миграцию иностранных компаний в Россию и получить налоговые льготы. Сейчас крупнейшие резиденты САРов – это в основном дочерние или холдинговые структуры таких международных групп, как En+, UC Rusal, «Уралхим», ПИК, агрокомплекс «Содружество», фонд «Яндекса», Газпромбанк, Совкомбанк, «Лента». На острове Русский «прописаны» банк «Восточный», две структуры СУЭК и «дочка» «Роснефти», «Интеррос капитал» миллиардера Владимира Потанина, контролирующий 31,5% акций «Норникеля».



До принятия нового законопроекта о расширении льгот основные преференции в САРе были следующие: 0% на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%; 5% на перевод дивидендов за рубеж (для ПАО); 0% на доходы от продажи акций/долей в компаниях (при доле в капитале от 15% и сроке владения более года); доходы российских бенефициаров международных холдинговых компаний (МХК) в виде прибыли МХК не облагаются налогом; доходы МХК от «дочек» за рубежом также не облагаются налогом. Для получения этих льгот нужно инвестировать 50 млн руб.