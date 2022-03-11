Какие новые льготы предложили бизнесу в «русских офшорах»Санкции подогрели запрос на «переезд» в САР групп с российскими активами, но ЕС может их не отпустить
Для защиты бизнеса и его активов в условиях санкций и возврата капиталов в Россию бизнесу упростят доступ в «русские офшоры» – специальные административные районы в Калининграде и Владивостоке. Новые преференции поддержало правительство, законопроект внесен в Госдуму 10 марта.
Санкционное давление подтолкнуло компании, которые ранее не рассматривали такую возможность, рассмотреть «переезд» в САРы – появились запросы от тех, кто раньше даже это не обсуждал, рассказал «Ведомостям» партнер КПМГ Александр Токарев.
Управлять бизнесом из-за рубежа стало невозможно: затруднены даже элементарные транзакции, невозможно привлечь финансирование, крайне ограничены действия с акциями и другими активами, рассказала партнер налоговой и юридической практики PwC Галина Науменко. «Не только банки, но уже и иностранные сервис-провайдеры не всегда готовы работать с компаниями с российскими корнями», – добавил Токарев. Еще одна проблема – приостановка финансирования иностранных компаний со стороны российских банков, уточнила партнер EY Марина Белякова.
«Чтобы спасти российский бизнес, для таких компаний нужно постелить «ковровую дорожку» – максимально облегчить условия «переезда» в САР», – считает Галина Науменко.
Что такое «русские офшоры»
САРы позволяют изменить корпоративную прописку – осуществить полную миграцию иностранных компаний в Россию и получить налоговые льготы. Сейчас крупнейшие резиденты САРов – это в основном дочерние или холдинговые структуры таких международных групп, как En+, UC Rusal, «Уралхим», ПИК, агрокомплекс «Содружество», фонд «Яндекса», Газпромбанк, Совкомбанк, «Лента». На острове Русский «прописаны» банк «Восточный», две структуры СУЭК и «дочка» «Роснефти», «Интеррос капитал» миллиардера Владимира Потанина, контролирующий 31,5% акций «Норникеля».
До принятия нового законопроекта о расширении льгот основные преференции в САРе были следующие: 0% на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%; 5% на перевод дивидендов за рубеж (для ПАО); 0% на доходы от продажи акций/долей в компаниях (при доле в капитале от 15% и сроке владения более года); доходы российских бенефициаров международных холдинговых компаний (МХК) в виде прибыли МХК не облагаются налогом; доходы МХК от «дочек» за рубежом также не облагаются налогом. Для получения этих льгот нужно инвестировать 50 млн руб.
САРы открыли в августе 2018 г., когда под санкции США попали несколько крупных российских компаний и их собственники. Например, En+ и UC Rusal Олега Дерипаски. Минфин и Минэк стремились создать условия, как на Кипре и в других популярных холдинговых юрисдикциях. С тех пор в САРах зарегистрировался 61 резидент. Резиденты при выполнении ряда условий получают статус международных холдинговых компаний (МХК).
Еще до усиления санкций «Газпром» заявлял о планах перевести Gazprom EP International (оператор зарубежных апстрим-проектов) из Нидерландов в САР. Однако прямая редомициляция – смена корпоративной прописки – из Нидерландов в Россию невозможна. Допускается «транзитная» редомициляция через промежуточную юрисдикцию. Поэтому Gazprom EP International решил присоединиться к кипрской компании группы Gazfin Cyprus Ltd.
Также интерес к переносу части своих структур в САР рассматривали «Газпром нефть», «Роснефть», «Алроса», «Сибур», «Северсталь», Сбербанк, ВТБ. «Ведомости» направили запросы в эти компании.
Новые льготы и смягчение условий
Доступ в САР откроют более «молодым» компаниям, созданным до 1 марта 2022 г. Изначально доступ был только для организаций, которые фактически созданы до 2017 г.: контролирующие лица стали таковыми до 2017 г. Допускаются несущественные изменения в составе контролирующих лиц (не более 25%).
Правительство утвердило долгожданные налоговые льготы для резидентов САРов. Их обещали еще в июле 2020 г., включив в «дорожную карту» по трансформации делового климата, но внесение законопроекта затянулось.
Главные стимулы – снижение налога на прибыль до 5% по полученным и до 10% – по выплаченным МХК доходам (дивидендам, процентам и роялти). Пониженные ставки будут действовать до 2036 г.
Чтобы получить льготы, нужно вложить 300 млн руб. в строительство социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры в регионе САРа в течение трех лет. Компания должна нанять от 15 сотрудников и снять офис от 50 кв. м – соблюсти требование substance (англ. «содержание», «суть»).
Компания должна получать 90% пассивных доходов, а 70% расходов нести в России. Управленческие решения должны приниматься в России, хотя бы одно контролирующее лицо должно быть российским налоговым резидентом. МХК также должна перевести обособленные подразделения в России на территорию САРа. Требование о необходимости вести деятельность как минимум в нескольких странах исключат.
От налога на прибыль освободят доходы от участия в проектах по геологоразведке, добыче полезных ископаемых и т. п. в рамках соглашений о разделе продукции и аналогичных договоров с иностранными государствами. От налогов также освободят положительные «бумажные» курсовые разницы, что особенно важно в контексте скачков валют.
Государство гарантирует неизменность условий по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному налогу (стабилизационная оговорка).
Переехавшие из-за рубежа компании смогут пользоваться привычным иностранным корпоративным правом еще на 10 лет – до 1 января 2039 г.
Бизнесменам разрешат перевести в САР личные фонды – прижизненные и посмертные. Бизнес давно просил об этом, рассказал на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников: «Это позволит защитить активы компаний и физлиц от санкций». Учредителем личных фондов может быть как российский, так и иностранный гражданин, а сумма имущества (в России и за рубежом) – от 5 млрд руб.
«Проверять новых резидентов будем только через два года после переезда в САР, а не через год, как сейчас», – добавил Решетников. Пошлина за госрегистрацию и подтверждение статуса международной компании составит 150 000 руб. ежегодно.
Бизнес могут «не отпустить» из-за рубежа
«Новые льготы сами по себе привлекательны. Но далеко не все смогут их получить из-за высоких требований, – констатировал Токарев из КПМГ. – Офисов на острове Русский практически нет, в Калининграде с ними тоже могут быть сложности. Холдинговой компании с пассивной деятельностью не за чем нанимать 15 человек, а 300 млн руб. – слишком существенные инвестиции». «Эти условия и ранее казались трудновыполнимыми. В нынешней же ситуации они станут дополнительным бременем», – солидарна Науменко.
Минфин называл требования «компромиссными». «Даже средние холдинговые компании вполне способны их выполнить в обмен на существенное снижение налогового бремени», – заявлял ранее статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.
Для многих является заградительным требование о наличии российских бенефициаров, условие по составу доходов, запрет на филиалы за пределами САР, рассказала Белякова. Условие перевести все филиалы в САР вовсе противоречит идее ввести комфортный режим для филиалов добывающих компаний за рубежом, подчеркнула Белякова.
К тому же есть риск, что смена корпоративной прописки затянется из-за бюрократии и согласований с иностранными госорганами, отмечает Галина Науменко. Поэтому компаниям разрешат выйти из иностранного реестра в течении двух лет после перерегистрации. «Правительство максимально помогло, удлинив сорок. Но это не гарантирует, что иностранный регистратор «отпустит» компанию. Подействовать на иностранного регистратора российским органам будет сложно, но срок в два года увеличивает шансы полностью перерегистрироваться», – отмечает эксперт.
Дополнительно в законодательстве о САРах нужно предусмотреть возможность заезда нескольких компаний группы, чтобы компании могли переехать «семьями», считает Науменко. Для «родственных» компаний нужно позволить выполнять требования по офису и найму сотрудников по совокупности или разрешить им реорганизацию. «Нецелесообразно, чтобы каждая из трех компаний одного акционера наняла по 15 человек и сняла офис в 50 кв. м», – считает Науменко.
Ранее Еврокомиссия сочла, что САРы создают условия для нечестной налоговой конкуренции. В начале февраля Минфин экстренно разрешил переезд в САР и холдингам непосредственно из России. Но ЕС все равно включил Россию в «серый» список для целей налогообложения.
От компаний непосредственно из России пока не поступали запросы на «переезд» в САРы, рассказал Токарев из КПМГ: «Закон о САРах устанавливает для всех жесткие условия. Хотя нельзя исключать, что в свете новых льгот появятся желающие».
На фоне всех санкций попадание в «серый» список уже не столь значимо, подчеркивает Токарев: «Это ничем не грозит – страны фигурируют в нем годами». Тем не менее следующий шаг – попадание в черный список. Среди прочего это означает, что к выплатам из-за рубежа в Россию не будут применяться пониженные ставки либо вычеты для целей налога на прибыль в стране плательщика. «Но сохранятся ли платежи от иностранных компаний в пользу российских – отдельный вопрос», – подчеркивает Токарев.
Дополнительно для возврата капитала из-за рубежа правительство объявило амнистию капиталов с 14 марта 2022 г. до 28 февраля 2023 г. Амнистировать можно зарубежные счета, открытые до 1 января 2022 г., иностранные компании, наличные деньги и транспорт. Главное условие – перевести все активы в российские банки и финансовые организации.