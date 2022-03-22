Бизнесу ускорят возврат НДС из бюджета

Пока планируется распространить меры на налоговые периоды 2022 и 2023 гг., но в дальнейшем горизонт может быть расширен. «Я думаю, что выяснится, что норма совсем не страшная и вполне может продолжить свое существование в будущем без опасения, что все налогоплательщики жулики и сразу начнут что–то воровать», – заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во время рассмотрения законопроекта 21 марта («Ведомости» следили за трансляцией).