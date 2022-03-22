Бизнесу ускорят возврат НДС из бюджета

Бизнесу ускорят возврат НДС из бюджетаВсем компаниям разрешат пользоваться заявительным порядком возмещения налога
Всем компаниям временно разрешат возмещать НДС из бюджета в ускоренном режиме – с применением заявительного порядка. Такую поправку ко второму чтению в Госдуме включили в законопроект правительства о налоговых мерах поддержки экономики, 22 марта депутаты приняли документ в третьем чтении.
Сейчас бизнесу приходится ждать завершения камеральной проверки декларации. Автоматически на заявительный порядок могли претендовать только крупные компании (с 2 млрд руб. уплаченных налогов за три года), участники налогового мониторинга – онлайн–взаимодействия с ФНС и производители вакцин от COVID–19. Другие компании также имели право воспользоваться ускоренным режимом возмещения НДС, но лишь при условии предоставления налоговой службе банковской гарантии или поручительства.
Согласно обновленному тексту законопроекта, возместить НДС в заявительном порядке смогут все налогоплательщики, кроме компаний в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
Бизнес сможет вернуть налог в объеме около 80 млрд руб. в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки, приводятся на сайте ФНС комментарии поправок от руководителя службы Даниила Егорова. Новые нормы планируется начать применять уже в апреле, когда налогоплательщики представляют декларации по НДС за I квартал 2022 г.
Пока планируется распространить меры на налоговые периоды 2022 и 2023 гг., но в дальнейшем горизонт может быть расширен. «Я думаю, что выяснится, что норма совсем не страшная и вполне может продолжить свое существование в будущем без опасения, что все налогоплательщики жулики и сразу начнут что–то воровать», – заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во время рассмотрения законопроекта 21 марта («Ведомости» следили за трансляцией).
Заявительный порядок существенно ускоряет возврат НДС. В обычном режиме проводится камеральная проверка декларации. Инспекция сверяет данные расчетов, может запросить документы и другую информацию у компании и ее контрагентов. В заявительном – налог возмещают еще до окончания камеральной проверки.
В обычном порядке компаниям возмещают налог из бюджета в среднем за срок около месяца. При заявительном процесс занимает всего 11 рабочих дней, рассказал руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов.
Законопроект, впрочем, предусматривает и меры по защите от злоупотреблений. Во–первых, устанавливается лимит на сумму возмещения – компания сможет быстро вернуть НДС в пределах суммы налогов и страховых взносов, уплаченных за предшествующий календарный год. Налоги, уплаченные в качестве налогового агента (когда компания уплачивает налог за другого налогоплательщика, например работодатель – НДФЛ за сотрудника), и таможенные платежи учитываться не будут. Ускоренно возместить НДС выше лимита можно будет только под банковскую гарантию или поручительство.
Кроме того, руководство инспекции по согласованию с вышестоящим налоговым органом будет вправе отказать компании, если ей известно о возможных нарушениях компанией налогового законодательства.
Налог в оборот
Ранее НДС в заявительном порядке возмещали только крупнейшим компаниям, «потому что в отношении них у государства нет опасений, что они исчезнут до результатов проверки», отмечает Зарипов. При этом банковская гарантия – «дорогое удовольствие», особенно учитывая значительное повышение ставки ЦБ. Изменения позволят бизнесу иметь больше средств в обороте, что особенно важно в кризис, подчеркивает он.
НДС – первый по собираемости налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Изменения повысят риски хищения бюджетных средств, выразил опасения партнер консалтинговой компании «Номен», адвокат Иван Яголович.
Новая возможность может оказаться не очень востребованной на практике, считает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. «Все декларации о возмещении НДС под пристальным вниманием налоговой. Инспекции, как правило, относятся с недоверием к компаниям-новичкам, которые ранее не возмещали НДС в заявительном порядке, и вызывают на комиссии», – рассказал Костальгин.
Если в дальнейшем проверка покажет, что компания необоснованно возместила лишнюю сумму НДС, она обязана вернуть разницу в бюджет и сверху доплатить пени – процент от суммы переплаты в размере двукратной ключевой ставки ЦБ (п. 17 ст. 176.1 НК). Самый большой риск наказания за неправомерное возмещение НДС – уголовное преследование по ст. 159 УК (мошенничество). Причем уголовное дело не прекращается, если компания возместила ущерб, отметил Костальгин. «Бизнес десять раз подумает, прежде чем брать на себя такие риски», – сказал он.