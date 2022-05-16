Правительство поддержало законопроект «Единой России» о внешнем управлении с учетом замечаний

Правительство поддержало законопроект «Единой России» о внешнем управлении с учетом замечанийВ Белом доме рекомендовали расширить список компаний на работающие в сфере ТЭК и ОПК
Правительственная комиссия по законотворческой деятельности 16 мая, как и сообщали ранее «Ведомости», дала положительный отзыв на законопроект депутатов «Единой России» о введении внешней администрации по управлению организациями с иностранным участием, объявившим об уходе с российского рынка. О том, что комиссия поддержала законопроект, днем 16 мая также сообщил Telegram-канал «Единой России».
Правительство в своем отзыве, рассказывали источники «Ведомостей», рекомендовало скорректировать законопроект. В частности, как говорит федеральный чиновник, предлагается расширить перечень организаций, в которых может быть введено внешнее управление, за счет производителей продукции, «применяемой при производстве вооружения, военной, специальной техники», и производителей продукции, применяемой при реализации «проектов в топливно-энергетическом комплексе России».
Изначально депутаты предлагали вводить процедуру в отношении компаний, которые производят товары первой необходимости, а также занимающих доминирующее положение на рынке, являющихся единственным производителем определенных видов продукции и т. д. Основанием для назначения внешней администрации может стать прекращение работы компании после начала специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля, перебои с ее стороны снабжения потребителей и др.
Законопроект позволяет вводить внешнюю администрацию по решению Арбитражного суда в отношении имеющих «существенное значение» для России организаций, которыми более чем на 25% владеют лица из недружественных стран.
Отзыв правительства еще в Госдуму не поступил, сказал «Ведомостям» один из авторов законопроекта, депутат «Единой России» Анатолий Выборный. Но инициативу уже поддержал думский комитет по финансовым рынкам. «В ближайшее время документ будет рассмотрен комитетом по собственности, земельным и имущественным отношениям. Надеюсь, будет поддержан коллегами в ближайшее время», – сообщил Выборный.
Секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак на заседании верхней палаты 13 мая отмечал, что инициатива должна сохранить рабочие места: «С одной стороны, даются все возможности для добросовестных собственников продолжать спокойно работать в России. Или цивилизованно уйти, продав свой пакет акций».
При этом за рубежом, говорил Турчак, идет «грабеж российской собственности и активов»: «Последний вопиющих случай произошел в Германии, когда власти самовольно забрали компанию «Газпром Германия». Официально это названо передачей компании под управление Федерального сетевого агентства Германии».
Законопроект включен в примерную программу рассмотрения законопроектов на май 2022 г.