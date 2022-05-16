Правительство поддержало законопроект «Единой России» о внешнем управлении с учетом замечаний

Изначально депутаты предлагали вводить процедуру в отношении компаний, которые производят товары первой необходимости, а также занимающих доминирующее положение на рынке, являющихся единственным производителем определенных видов продукции и т. д. Основанием для назначения внешней администрации может стать прекращение работы компании после начала специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля, перебои с ее стороны снабжения потребителей и др.