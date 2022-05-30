Заявка от 10 млрд: эксперты оценили пересмотр условий инвестстимулов для мегапроектов

Заявка от 10 млрд: эксперты оценили пересмотр условий инвестстимулов для мегапроектовМинэк подготовил поправки в механизм защиты и поощрения капвложений
Минэкономразвития анонсировало перезапуск механизма защиты и поощрения капиталовложений – поправки в закон, регламентирующий работу этого инструмента, будут рассмотрены в правительстве в этот четверг. Ведомство рассчитывает рассмотреть пакет документов в весеннюю сессию Госдумы, сообщил 30 мая, в понедельник, замминистра экономического развития Мурат Керефов на заседании комиссии Госсовета по инвестициям. После внесения изменений в закон Минэк должен подготовить обновленные правила заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и ведения реестра проектов, добавил Керефов.
Механизм не работает с апреля прошлого года из-за окончания действия временных правил заключения соглашений и срыва сроков запуска платформы для инвесторов – ГИС «Капиталовложения». В конце 2021 г. планировалось оперативно, не дожидаясь изменений законодательства, предоставить компаниям возможность заключать новые соглашения, чтобы не тормозить инвестиционный цикл, но режим так и не был реанимирован. Как писали «Ведомости», новые проекты изменений обсуждались в правительстве с осени прошлого года.