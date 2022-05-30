Заявка от 10 млрд: эксперты оценили пересмотр условий инвестстимулов для мегапроектов

Механизм не работает с апреля прошлого года из-за окончания действия временных правил заключения соглашений и срыва сроков запуска платформы для инвесторов – ГИС «Капиталовложения». В конце 2021 г. планировалось оперативно, не дожидаясь изменений законодательства, предоставить компаниям возможность заключать новые соглашения, чтобы не тормозить инвестиционный цикл, но режим так и не был реанимирован. Как писали «Ведомости», новые проекты изменений обсуждались в правительстве с осени прошлого года.