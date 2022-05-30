Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Заявка от 10 млрд: эксперты оценили пересмотр условий инвестстимулов для мегапроектов

Минэк подготовил поправки в механизм защиты и поощрения капвложений
Анастасия Бойко
Увеличение минимальной планки входа снижает потенциальное число участников программы / Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития анонсировало перезапуск механизма защиты и поощрения капиталовложений – поправки в закон, регламентирующий работу этого инструмента, будут рассмотрены в правительстве в этот четверг. Ведомство рассчитывает рассмотреть пакет документов в весеннюю сессию Госдумы, сообщил 30 мая, в понедельник, замминистра экономического развития Мурат Керефов на заседании комиссии Госсовета по инвестициям. После внесения изменений в закон Минэк должен подготовить обновленные правила заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и ведения реестра проектов, добавил Керефов.

Механизм не работает с апреля прошлого года из-за окончания действия временных правил заключения соглашений и срыва сроков запуска платформы для инвесторов – ГИС «Капиталовложения». В конце 2021 г. планировалось оперативно, не дожидаясь изменений законодательства, предоставить компаниям возможность заключать новые соглашения, чтобы не тормозить инвестиционный цикл, но режим так и не был реанимирован. Как писали «Ведомости», новые проекты изменений обсуждались в правительстве с осени прошлого года.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных