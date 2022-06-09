Эксперты зафиксировали спад экономической активности почти в 70% субъектов

Рост экономической активности в апреле 2022 г. зафиксирован в 27 регионах, показали результаты исследования института «Центр развития» НИУ ВШЭ, с которыми ознакомились «Ведомости». Во всех остальных субъектах, т. е. практически в 70% от общего количества, произошел спад. В феврале регионов с ростом экономической активности было 73, в марте – 55.