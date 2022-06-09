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Эксперты зафиксировали спад экономической активности почти в 70% субъектов

Тем не менее аналитики в последние недели улучшают оценки по снижению ВВП по итогам года
Любовь Романова
Расчеты индексов деловой активности опираются на пять базовых индикаторов, что позволяет лишь в целом определить намечающийся тренд в экономике того или иного субъекта / Евгений Разумный / Ведомости

Рост экономической активности в апреле 2022 г. зафиксирован в 27 регионах, показали результаты исследования института «Центр развития» НИУ ВШЭ, с которыми ознакомились «Ведомости». Во всех остальных субъектах, т. е. практически в 70% от общего количества, произошел спад. В феврале регионов с ростом экономической активности было 73, в марте – 55.

Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) по России в апреле составил 43,4%, упав ниже «порогового», по оценке ВШЭ, уровня в 50%. Это указывает на начало рецессии в российской экономике в ее региональном измерении, говорится в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных