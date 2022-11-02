Принятый Мосгордумой бюджет предполагает индексацию социальных выплат

На оказание мер социальной поддержки жителей города в денежной и натуральной форме в 2023 г. запланировано 591,5 млрд руб., сказала Зяббарова. С 1 января предусмотрена индексация размеров социальных выплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения и людям с ограниченными возможностями на 10%. Для оказания адресной социальной поддержки жителям города, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предусмотрено 9 млрд руб. Рост по этой статье составляет почти 40% к уровню текущего года. На здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, физкультуру и спорт предусмотрено 678 млрд руб., с учетом средств ОМС – более 1 трлн руб.