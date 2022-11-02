Принятый Мосгордумой бюджет предполагает индексацию социальных выплат

Принятый Мосгордумой бюджет предполагает индексацию социальных выплатОбщий объем заложенных на 2023 год расходов составил более 4,1 трлн рублей
Мосгордума приняла закон о бюджете столицы на 2023 г. и на плановый период 2024-2025 гг. Об этом сообщил на заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников, передает ТАСС. «Сохранены его [бюджета] основополагающие составляющие: он остается программным, социальным и инвестиционным, – заявил Шапошников. – Впервые мы работаем в столь оперативном режиме, в непростых для всей страны условиях: беспрецедентное санкционное давление, финансовая блокада, откровенно враждебные действия».
По словам руководителя департамента финансов правительства Москвы Елены Зяббаровой, объем запланированных расходов на 2023 г. составил 4,18 трлн руб., на 2024 г. – 4,27 трлн руб. и на 2025 г. – 4,4 трлн руб.
По ее словам, объем средств на реализацию 13 городских программ в следующем году составит 3,7 трлн руб., или 90% расходной части бюджета. Более 40% расходной части бюджета, или 1,7 трлн руб., пойдет на развитие столицы. Основным направлением здесь остается транспортная система города с инвестициями в 533 млрд руб., отметила Зяббарова. Программа развития предполагает строительство 18 станций метро, 39 км путей, двух депо, 216 км автодорог, 49 пешеходных переходов, 29 эстакад, 33 путепроводов, 10 мостов, отметила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
На оказание мер социальной поддержки жителей города в денежной и натуральной форме в 2023 г. запланировано 591,5 млрд руб., сказала Зяббарова. С 1 января предусмотрена индексация размеров социальных выплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения и людям с ограниченными возможностями на 10%. Для оказания адресной социальной поддержки жителям города, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предусмотрено 9 млрд руб. Рост по этой статье составляет почти 40% к уровню текущего года. На здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, физкультуру и спорт предусмотрено 678 млрд руб., с учетом средств ОМС – более 1 трлн руб.
Глава контрольно-счетной палаты Виктор Двуреченских отметил, что в бюджете соблюден приоритет «социальной направленности»: «Доля этих расходов составляет более 50%. Это соответствует целям бюджетной политики [города]». По словам Гусевой, ожидается, что в 2023 г. доходы городского бюджета увеличатся почти на 6% по сравнению с текущим годом, а в плановом периоде прогнозируемый их рост составит порядка 8% в год. Этому, по словам депутата, способствует «диверсификация экономики» столицы.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявлял, что бюджет Москвы на 2023 г. сохранит социальную направленность. «Проект бюджета обеспечивает безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед москвичами и увеличение поддержки жителей города», – отмечал мэр в своем блоге. По его словам, проект бюджета обеспечивает безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед москвичами и увеличение поддержки жителей города.
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