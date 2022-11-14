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Минэк опроверг шесть доводов США о признании экономики России нерыночной

Они касаются контрмер и обосновываются ссылками на непринятые законопроекты и статьи в западных СМИ
Анастасия Бойко Любовь Романова Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство экономического развития России не согласилось с доводами минторга США об отзыве у российской экономики статуса рыночной. Об этом говорится в расследовании американского ведомства с аргументами, подтверждающими принятие решения, ответ Минэка включен в приложения к документу («Ведомости» с ним ознакомились). Поводов для пересмотра последнего решения США не появилось, говорится в позиции министерства.

Рыночный статус был предоставлен России минторгом в 2002 г. Спустя почти 20 лет, в августе 2021 г., министерство проводило анализ рыночности российской экономики в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидно-аммиачной смеси. Но в октябре того же года министерство подтвердило статус российской экономики как рыночной, заявив об отсутствии достаточных оснований для его отзыва. В мае 2022 г. минторг США начал пересмотр этого решения со ссылкой на «изменившиеся обстоятельства».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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