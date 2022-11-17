Весь Дальний Восток может стать единой территорией опережающего развития

Весь Дальний Восток может стать единой территорией опережающего развитияРешение актуально с учетом переориентации экономики на восток, считают эксперты
На Дальнем Востоке может быть создана единая территория опережающего развития (ТОР), сообщил в четверг вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, такое предложение предварительно поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Мы с Михаилом Мишустиным обсуждали дальнейшее совершенствование работы в ТОР. Мы внесли предложение о создании единой ТОР на Дальнем Востоке: чтобы не принимать каждый раз новые постановления в части создания отдельных ТОР, мы предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего развития», – сказал журналистам Трутнев (цитата по «Интерфаксу»).
ТОР (или ТОСЭР – территории опережающего социально-экономического развития) – это особые экономические зоны, для резидентов которых действуют различные административные преференции и налоговые льготы, в том числе по налогу на прибыль, землю и имущество. На Дальнем Востоке в настоящее время создано более 20 таких преференциальных режимов.
Счетная палата в опубликованном в феврале отчете указывала, что большинство ТОР в дальневосточных регионах прошли начальный этап развития (5–6 лет) и стали вносить вклад в экономическое развитие ДФО: на 1 декабря 2021 г. объем привлеченных частных инвестиций составил 399,8 млрд руб., создано 38 300 рабочих мест. По итогам анализа, проведенного совместно с экспертами Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС, контрольное ведомство пришло к выводу, что муниципальные образования с режимом ТОР в среднем развивались быстрее, чем без него.
На Дальнем Востоке сейчас создано 22 территории опережающего развития, каждая из которой покрывает какую-то часть региона и имеет свою специализацию, отметила младший директор по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Создании единой ТОР, на которой предоставляются единые налоговые льготы и преференции, будет плюсом для будущих резидентов при принятии решений о реализации инвестпроекта на той или иной территории, считает она.
Кроме того, это создаст единый процесс управления, который ускорит привлечение прямых инвестиций, в том числе иностранных, рост деловой активности и развитие малого и среднего предпринимательства, добавила Тирских. В результате, по ее мнению, ускорится и достижение сопоставимого или даже опережающего по сравнению со среднероссийскими темпами социально-экономического развития регионов Дальнего Востока.
ТОСЭР, как правило, создавались рядом с моногородами или населенными пунктами, которые нуждаются в стимулировании новых инвестиций, режим обычно не затрагивал крупные города, отметил заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Распространение налоговых льгот и мер поддержки, предусмотренных для ТОСЭР, на целый федеральный округ, по его мнению, может привлечь значительные инвестиции в регион. Но, поскольку ТОСЭР предполагает льготный налоговый режим, в том числе по налогам на прибыль и имущество, которые формируют значительную часть доходов региональных бюджетов, расширение территорий может привести к образованию выпадающих доходов у регионов ДФО, предупредил эксперт.
Дальний Восток сейчас объективно должен стать территорией опережающего развития, считает руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников. В текущих условиях страны, с которыми Россия может развивать сотрудничество, скорее, расположены на Востоке, поэтому центр экономической активности должен смещаться, пояснил он. В последние годы, несмотря на все усилия властей, Дальний Восток если не отставал в развитии, то точно комплексно не развивался, констатировал эксперт.
Такое решение актуально сегодня для Дальнего Востока с учетом переориентации логистических потоков на восток, перестраивания рынков сбыта и налаживания связей с азиатскими странами, необходимости развития крупных инфраструктурных проектов, согласна заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» ЦСР Ольга Торбич. Таким образом, будет простимулировано развитие действующих предприятий на территории региона, появятся новые предложения партнерам по участию в инвестиционных проектах, касающихся выстраивания всей производственной цепочки и развития территории, добавила эксперт.