Весь Дальний Восток может стать единой территорией опережающего развития

ТОСЭР, как правило, создавались рядом с моногородами или населенными пунктами, которые нуждаются в стимулировании новых инвестиций, режим обычно не затрагивал крупные города, отметил заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Распространение налоговых льгот и мер поддержки, предусмотренных для ТОСЭР, на целый федеральный округ, по его мнению, может привлечь значительные инвестиции в регион. Но, поскольку ТОСЭР предполагает льготный налоговый режим, в том числе по налогам на прибыль и имущество, которые формируют значительную часть доходов региональных бюджетов, расширение территорий может привести к образованию выпадающих доходов у регионов ДФО, предупредил эксперт.