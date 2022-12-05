В ЕС решили пересмотреть бюджет под гонку субсидий с США

При создании Европейского фонда суверенитета власти будут опираться на опыт таких инициатив, как Европейский аккумуляторный альянс (European Battery Alliance, EBA), закон о чипах (European Chips Act) и «Важный проект, представляющий общеевропейский интерес» (IPCEI). Согласно оценкам InnoEnergy, EBA с момента своего старта смог привлечь более 100 млрд евро инвестиций в развитие европейского производства аккумуляторов, к 2025 г. альянс надеется обеспечить полную независимость Европы от импортных аккумуляторов. Закон о чипах, запущенный в феврале 2022 г., предполагает до 2030 г. привлечь около 43 млрд евро частных и государственных средств на поддержку европейских производителей чипов. IPCEI, согласованный ЕК в сентябре 2022 г., нацелен на развитие европейской инфраструктуры водородного топлива и предполагает привлечение государственного финансирования в размере 5,2 млрд евро, а также частных инвестиций в размере 7 млрд евро.