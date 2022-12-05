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В ЕС решили пересмотреть бюджет под гонку субсидий с США

Еврокомиссия обещает сформировать фонд для удержания производств на своей территории
Антон Козлов
ЕС не может себе позволить соревноваться с США по суммам предоставляемых субсидий / AFP

Еврокомиссия (ЕК) пересмотрит бюджет на среднесрочную перспективу для формирования механизма защиты европейской промышленности, сообщил «Ведомостям» представитель ЕК. В частности, по его словам, будет форсирована работа над Европейским фондом суверенитета, который начал разрабатываться в ответ на создание в США программы субсидирования, обеспечившей Штатам гораздо большую по сравнению с ЕС привлекательность для бизнеса.

Речь идет об американском законе о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), он предполагает государственные субсидии промышленности на создание экологически чистых производств и климатические программы в размере $369 млрд, а также различные налоговые послабления. Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка, по сути министр европейской промышленности, Тьерри Бретон в конце ноября назвал эту программу «экзистенциальным вызовом» для европейской индустрии.

При создании Европейского фонда суверенитета власти будут опираться на опыт таких инициатив, как Европейский аккумуляторный альянс (European Battery Alliance, EBA), закон о чипах (European Chips Act) и «Важный проект, представляющий общеевропейский интерес» (IPCEI). Согласно оценкам InnoEnergy, EBA с момента своего старта смог привлечь более 100 млрд евро инвестиций в развитие европейского производства аккумуляторов, к 2025 г. альянс надеется обеспечить полную независимость Европы от импортных аккумуляторов. Закон о чипах, запущенный в феврале 2022 г., предполагает до 2030 г. привлечь около 43 млрд евро частных и государственных средств на поддержку европейских производителей чипов. IPCEI, согласованный ЕК в сентябре 2022 г., нацелен на развитие европейской инфраструктуры водородного топлива и предполагает привлечение государственного финансирования в размере 5,2 млрд евро, а также частных инвестиций в размере 7 млрд евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных