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Как долго будет слабеть рубль

В условиях бюджетного дефицита это представляется положительным фактором, говорят эксперты
Любовь Романова
Геополитические риски оказывают негативное влияние на курс рубля / Андрей Гордеев / Ведомости

Рубль с начала декабря начал активно дешеветь к основным иностранным валютам: к доллару он потерял уже порядка 5%, к евро – 9%. По данным Мосбиржи, в четверг, 15 декабря, доллар торговался в диапазоне 63,9–64,95 руб., обновив максимум с июля, евро – 68–69,4 руб., достигнув максимума с мая. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. В ближайшие дни волна ослабления российской валюты может приостановиться, считают аналитики.

Рубль резко упал в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума доллар и евро достигали 10 марта на уровне 121,5 и 132,4 руб. соответственно. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета. В итоге рубль начал устойчиво укрепляться, достигнув 29 июня минимума к доллару на уровне 50,01 руб., к евро – 53,09 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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