Как долго будет слабеть рубль

Как долго будет слабеть рубльВ условиях бюджетного дефицита это представляется положительным фактором, говорят эксперты
Рубль с начала декабря начал активно дешеветь к основным иностранным валютам: к доллару он потерял уже порядка 5%, к евро – 9%. По данным Мосбиржи, в четверг, 15 декабря, доллар торговался в диапазоне 63,9–64,95 руб., обновив максимум с июля, евро – 68–69,4 руб., достигнув максимума с мая. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают такую динамику с ограничениями на поставки российской нефти, подготовкой девятого пакета санкций и повышенными бюджетными расходами в конце года. В ближайшие дни волна ослабления российской валюты может приостановиться, считают аналитики.
Рубль резко упал в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума доллар и евро достигали 10 марта на уровне 121,5 и 132,4 руб. соответственно. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета. В итоге рубль начал устойчиво укрепляться, достигнув 29 июня минимума к доллару на уровне 50,01 руб., к евро – 53,09 руб.