Как долго будет слабеть рубль

Рубль резко упал в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России. Своего максимума доллар и евро достигали 10 марта на уровне 121,5 и 132,4 руб. соответственно. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета. В итоге рубль начал устойчиво укрепляться, достигнув 29 июня минимума к доллару на уровне 50,01 руб., к евро – 53,09 руб.