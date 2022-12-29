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Бизнес и эксперты оценили перспективы международных расчетов в криптовалюте

Всех проблем такой вид расчетов не решит, полагают они
Любовь Романова
Существенная часть бизнеса заинтересована в поиске финансовых инструментов, которые позволят снизить зависимость от SWIFT в международных расчетах / Евгений Разумный / Ведомости

Российские компании в условиях санкционного давления заинтересованы в поиске новых финансовых инструментов, которые позволят снизить зависимость от SWIFT в международных расчетах. Криптовалюты могут стать такой альтернативой, считают опрошенные «Ведомостями» представители бизнес-объединений и эксперты. Однако в таких платежах есть риски, в том числе возможность блокировки таких переводов и банальное нежелание зарубежных партнеров использовать виртуальные денежные средства.

О планах Банка России протестировать вместе с участниками рынка использование криптовалют для международных расчетов уже в следующем году в рамках экспериментального правового режима 19 декабря сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, который мы готовим, мы планируем попробовать использование криптовалюты для международных расчетов, т. е. для внешнеэкономической деятельности», – сказала она, выступая в Госдуме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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