Бизнес и эксперты оценили перспективы международных расчетов в криптовалюте

О планах Банка России протестировать вместе с участниками рынка использование криптовалют для международных расчетов уже в следующем году в рамках экспериментального правового режима 19 декабря сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, который мы готовим, мы планируем попробовать использование криптовалюты для международных расчетов, т. е. для внешнеэкономической деятельности», – сказала она, выступая в Госдуме.