Бизнес и эксперты оценили перспективы международных расчетов в криптовалюте

Бизнес и эксперты оценили перспективы международных расчетов в криптовалютеВсех проблем такой вид расчетов не решит, полагают они
Российские компании в условиях санкционного давления заинтересованы в поиске новых финансовых инструментов, которые позволят снизить зависимость от SWIFT в международных расчетах. Криптовалюты могут стать такой альтернативой, считают опрошенные «Ведомостями» представители бизнес-объединений и эксперты. Однако в таких платежах есть риски, в том числе возможность блокировки таких переводов и банальное нежелание зарубежных партнеров использовать виртуальные денежные средства.
О планах Банка России протестировать вместе с участниками рынка использование криптовалют для международных расчетов уже в следующем году в рамках экспериментального правового режима 19 декабря сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, который мы готовим, мы планируем попробовать использование криптовалюты для международных расчетов, т. е. для внешнеэкономической деятельности», – сказала она, выступая в Госдуме.