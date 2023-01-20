Пакистан хочет закрыть треть потребностей в нефти за счет поставок из РФ

Пакистан хочет закрыть треть потребностей в нефти за счет поставок из РФИх ежегодный объем может составить более 3 млн тонн
Россия договорилась с Пакистаном о поставках нефти. Соответствующее соглашение будет подготовлено к апрелю, сообщил 20 января министр энергетики РФ Николай Шульгинов по итогам заседания межправкомиссии. В этом документе будут прописаны логистика, страхование, оплата и объем поставок.
«Мы думаем, что можем покупать в России более 35% от общего объема импорта нефти», – уточнил министр энергетики Пакистана Мусадик Масуд Малик (цитата по «Интерфаксу»).
Также Россия и Пакистан, по словам Шульгинова, обсудят поставки в страну нефтепродуктов. «Мы сознательно не упомянули нефтепродукты, потому что нужно дождаться 5 февраля, когда прояснится вопрос с price cap (потолком цен). И тогда уже дополним то соглашение, которое мы разрабатываем, вопросами, связанными с поставками нефтепродуктов», – уточнил чиновник.
Потолок цен на российские нефтепродукты вступит в силу 5 февраля 2023 г. одновременно с эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки нефтепродуктов из России. По данным Wall Street Journal, страны, присоединившиеся к потолку, обсуждают два ограничения – для более дорогих (как дизель) и более дешевых (как мазут) нефтепродуктов. Уровень потолков пока не объявлен. По прогнозам аналитиков, потолок на более дорогое топливо может быть установлен на уровне $650/т, на более дешевое – $350/т («Ведомости» писали об этом 18 января).
По словам Шульгинова, поставки нефти и нефтепродуктов будут оплачиваться в валютах дружественных стран, а скидки на нефть Россия будет давать «одинаково для всех на коммерческой основе».
По данным ФТС за 2021 г. (последние доступные, данные за 2022 г. ведомство не раскрывает), Россия поставляла в Пакистан 11 600 т нефтепродуктов в год. Поставок нефти в 2020 и 2021 гг. из России в Пакистан не было.
Нефтяная отрасль России оказалась под серьезным давлением после усиления антироссийских санкций в 2022 г. Основные покупатели российской нефти – США, Великобритания и страны ЕС – ввели эмбарго на ее импорт. Также страны Евросоюза и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) с 5 декабря ввели потолок цен на российскую нефть на уровне в $60/барр.
В результате российским нефтяникам пришлось спешно перенаправлять поставки нефти из Европы в Азию. Основными покупателями нефти из РФ в 2022 г. стали Индия и Китай. КНР нарастила импорт нефти из России на 8,2% в годовом выражении до 86,24 млн т. А Индия увеличила поставки нефти за год в 33 раза до 1,2 млн барр./сутки в декабре 2022 г., сообщал Bloomberg 16 января.
В ответ на ограничение цен на российскую нефть президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2022 г. запретил поставлять топливо иностранным компаниям, если в контракте будет фигурировать привязка к ценовому потолку.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что Пакистану интересно было бы импортировать из России дизель и сжиженные углеводородные газы (СУГ, используется в качестве моторного топлива), и в меньшей степени мазут.
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов отмечает, что в 2021 г. Пакистан импортировал 8,8 млн т нефти. Таким образом, если РФ заместит 35% поставок, то ежегодный объем экспорта российской нефти составит более 3 млн т. Сейчас Пакистан покупает сырье в основном у Саудовской Аравии (4,4 млн т в 2021 г.) и ОАЭ (3,6 млн т), а также Кувейта и других стран (совокупно 0,8 млн т). Импортируемую нефть используют на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ): в 2021 г. заводы страны переработали 12 млн т нефти, но их предельная мощность составляет 20,5 млн т в год, добавляет Родионов.
Эксперт также отметил, что в последние годы Пакистан «стремительно наращивал» импорт легких дистиллятов, которые используются для производства бензина, керосина, дизеля. Если в 2012 г. импорт такой продукции составлял 1,5 млн т, то в 2021 г. – 9,5 млн т. Наряду с нефтью, это сырье, по словам Родионова, обеспечивает загрузку пакистанских НПЗ.