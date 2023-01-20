Пакистан хочет закрыть треть потребностей в нефти за счет поставок из РФ

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов отмечает, что в 2021 г. Пакистан импортировал 8,8 млн т нефти. Таким образом, если РФ заместит 35% поставок, то ежегодный объем экспорта российской нефти составит более 3 млн т. Сейчас Пакистан покупает сырье в основном у Саудовской Аравии (4,4 млн т в 2021 г.) и ОАЭ (3,6 млн т), а также Кувейта и других стран (совокупно 0,8 млн т). Импортируемую нефть используют на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ): в 2021 г. заводы страны переработали 12 млн т нефти, но их предельная мощность составляет 20,5 млн т в год, добавляет Родионов.