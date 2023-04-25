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Экономика

Орешкин назвал шесть приоритетов новой экономической модели

Ключевым станет «освоение своей страны», отметил помощник президента
Анастасия Бойко
Владимир Гердо / ТАСС

Новая модель экономического развития на ближайшие годы будет строиться на шести базовых принципах, сообщил помощник президента России Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне общества «Знание».

Первое – это «освоение своей страны», отметил помощник президента. В предыдущие годы этому уделялось недостаточно внимания, добавил он. В частности, в России доля импорта во внутреннем потреблении составляет 23%, то есть каждый четвертый товар или услуга, потребляемая гражданами и компаниями, была импортного производства. В США, например, эта доля – 15%, «это тот пример, к которому нужно стремиться», указал Орешкин. Переход к такому уровню означает возможность нарастить внутреннее потребление примерно на 40%. Ключевую роль будет играть создание инфраструктуры, сказал Орешкин.

Второе — это снижение географического и социального неравенства. Оно уже происходит благодаря программам поддержки семей с детьми от 0 до 17 лет – в случае невысокого дохода такие семьи могут оформить выплаты, отметил Орешкин. Увеличение доходов в том числе ведет к росту потребления, что стимулирует развитие экономики, добавил он.

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Третье – новое международное взаимодействие, отметил помощник президента. Оно должно быть основано не на простом импорте и использовании чужих платформ, а на технологическом партнерстве и промышленной кооперации, подчеркнул Орешкин. Изменение произойдет за счет смены вектора международного сотрудничества на восток и юг, а также вовлечения в контур малого и среднего бизнеса, указал он. По словам Орешкина, выходу малых компаний на международный рынок помогут в том числе маркетплейсы.

Четвертое – технологический и кадровый суверенитет. Для этого сейчас делаются инвестиции в систему образования, отметил помощник президента.

Пятое – это новый уровень эффективности экономики. Речь идет об автоматизации, бережливом производстве, оптимизации процедур, роботизации, указал Орешкин. Для рынка труда — это обучение в течение всей жизни, получение новых компенсаций во время трудовой деятельности. Конкурентным преимуществом российской экономики должна становиться высокая производительность труда и технологические платформы. Рост эффективности производства в том числе приведет к росту заработных плат. По словам Орешина, в апреле рост зарплат должен составить 10% к уровню прошлого года.

Шестое – реинжиниринг институтов и платформизация отраслей на основе больших данных и искусственного интеллекта, отметил помощник президент. «Когда, например, через приложение «Яндекс.Такси» вы вызываете автомобиль, вы на самом деле пользуетесь платформой и образом нового рынка, который гораздо эффективнее благодаря анализу данных», – пояснил он. Это уже планово-рыночная структура, в которой алгоритм определяет ценообразование, расположение машин, график работы, добавил Орешкин. Платформизация будет захватывать все больше отраслей, повышая эффективность экономики – в этом направлении Россия может сделать большой рывок вперед, считает помощник президента.

«Наша стратегическая повестка – это построение страны с собственным "я"», – указал Орешкин. По его словам, базовое условие для успеха новой экономической модели – сохранение принципа справедливости и равных возможностей. Россию ждет изменение системы управления и смена элит, подчеркнул помощник президента. Теперь управление будет строиться на основе больших данных, указал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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