Орешкин назвал шесть приоритетов новой экономической модели

Первое – это «освоение своей страны», отметил помощник президента. В предыдущие годы этому уделялось недостаточно внимания, добавил он. В частности, в России доля импорта во внутреннем потреблении составляет 23%, то есть каждый четвертый товар или услуга, потребляемая гражданами и компаниями, была импортного производства. В США, например, эта доля – 15%, «это тот пример, к которому нужно стремиться», указал Орешкин. Переход к такому уровню означает возможность нарастить внутреннее потребление примерно на 40%. Ключевую роль будет играть создание инфраструктуры, сказал Орешкин.