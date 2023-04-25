Орешкин назвал шесть приоритетов новой экономической модели

Орешкин назвал шесть приоритетов новой экономической моделиКлючевым станет «освоение своей страны», отметил помощник президента
Новая модель экономического развития на ближайшие годы будет строиться на шести базовых принципах, сообщил помощник президента России Максим Орешкин в ходе выступления на марафоне общества «Знание».
Первое – это «освоение своей страны», отметил помощник президента. В предыдущие годы этому уделялось недостаточно внимания, добавил он. В частности, в России доля импорта во внутреннем потреблении составляет 23%, то есть каждый четвертый товар или услуга, потребляемая гражданами и компаниями, была импортного производства. В США, например, эта доля – 15%, «это тот пример, к которому нужно стремиться», указал Орешкин. Переход к такому уровню означает возможность нарастить внутреннее потребление примерно на 40%. Ключевую роль будет играть создание инфраструктуры, сказал Орешкин.
Второе — это снижение географического и социального неравенства. Оно уже происходит благодаря программам поддержки семей с детьми от 0 до 17 лет – в случае невысокого дохода такие семьи могут оформить выплаты, отметил Орешкин. Увеличение доходов в том числе ведет к росту потребления, что стимулирует развитие экономики, добавил он.
Третье – новое международное взаимодействие, отметил помощник президента. Оно должно быть основано не на простом импорте и использовании чужих платформ, а на технологическом партнерстве и промышленной кооперации, подчеркнул Орешкин. Изменение произойдет за счет смены вектора международного сотрудничества на восток и юг, а также вовлечения в контур малого и среднего бизнеса, указал он. По словам Орешкина, выходу малых компаний на международный рынок помогут в том числе маркетплейсы.
Четвертое – технологический и кадровый суверенитет. Для этого сейчас делаются инвестиции в систему образования, отметил помощник президента.
Пятое – это новый уровень эффективности экономики. Речь идет об автоматизации, бережливом производстве, оптимизации процедур, роботизации, указал Орешкин. Для рынка труда — это обучение в течение всей жизни, получение новых компенсаций во время трудовой деятельности. Конкурентным преимуществом российской экономики должна становиться высокая производительность труда и технологические платформы. Рост эффективности производства в том числе приведет к росту заработных плат. По словам Орешина, в апреле рост зарплат должен составить 10% к уровню прошлого года.
Шестое – реинжиниринг институтов и платформизация отраслей на основе больших данных и искусственного интеллекта, отметил помощник президент. «Когда, например, через приложение «Яндекс.Такси» вы вызываете автомобиль, вы на самом деле пользуетесь платформой и образом нового рынка, который гораздо эффективнее благодаря анализу данных», – пояснил он. Это уже планово-рыночная структура, в которой алгоритм определяет ценообразование, расположение машин, график работы, добавил Орешкин. Платформизация будет захватывать все больше отраслей, повышая эффективность экономики – в этом направлении Россия может сделать большой рывок вперед, считает помощник президента.
«Наша стратегическая повестка – это построение страны с собственным "я"», – указал Орешкин. По его словам, базовое условие для успеха новой экономической модели – сохранение принципа справедливости и равных возможностей. Россию ждет изменение системы управления и смена элит, подчеркнул помощник президента. Теперь управление будет строиться на основе больших данных, указал он.