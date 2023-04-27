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Рынок труда США пошатнулся

Но эксперты не ожидают рецессии и всплеска безработицы в ближайшее время
Антон Козлов
Рынок труда в США очень подвижен, и поэтому часто работодатели в страхе перед кризисом начинают сокращать штат, но впоследствии выясняется, что это было напрасно, и работников набирают обратно / Shannon Stapleton / Reuters

Один из ключевых индикаторов устойчивости рынка труда в США – количество постоянных или безвозвратных потерь работы (Permanent Job Losers) – начал сигнализировать об ухудшении ситуации с занятостью. Показатель стремительно растет в последние три месяца. В марте по отношению к февралю количество безвозвратных потерь увеличилось на 12,46%. В феврале месяц к месяцу – на 9,78%. Такие же резкие скачки этот показатель демонстрировал в преддверии всех рецессий за последние 30 лет, обратил внимание портфельный менеджер международного хедж-фонда Crescat Capital Отавио Коста. «Растущее число увольнений специалистов высокооплачиваемых специальностей приводит к общему увеличению числа постоянных потерь работы. Важно отметить, что сильный рынок труда был обеспечен во многом за счет высокого спроса на работников низкой квалификации. Трудовой рынок не так здоров, как кажется», – написал он на своей страничке в LinkedIn.

Все без исключения последние крупные кризисы – 2020, 2008 и 2001 гг. действительно сопровождались повышением постоянных потерь работы. В апреле 2020 г. показатель вырос на 27,33% м/м, в октябре 2008 г. – на 15%, в январе 2001 г. – на 17,5%. Причем после скачков этого показателя начинала увеличиваться и безработица в целом. Ее уровень весной 2020 г. подскочил с 4,4 до 14,7%. В октябре 2008 г. безработица также перешла к стремительному росту: к началу ноября она преодолела отметку 6,5%, к началу 2009 г. превысила 7,8%, а к октябрю уже достигла 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных