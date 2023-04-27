Рынок труда США пошатнулся

Один из ключевых индикаторов устойчивости рынка труда в США – количество постоянных или безвозвратных потерь работы (Permanent Job Losers) – начал сигнализировать об ухудшении ситуации с занятостью. Показатель стремительно растет в последние три месяца. В марте по отношению к февралю количество безвозвратных потерь увеличилось на 12,46%. В феврале месяц к месяцу – на 9,78%. Такие же резкие скачки этот показатель демонстрировал в преддверии всех рецессий за последние 30 лет, обратил внимание портфельный менеджер международного хедж-фонда Crescat Capital Отавио Коста. «Растущее число увольнений специалистов высокооплачиваемых специальностей приводит к общему увеличению числа постоянных потерь работы. Важно отметить, что сильный рынок труда был обеспечен во многом за счет высокого спроса на работников низкой квалификации. Трудовой рынок не так здоров, как кажется», – написал он на своей страничке в LinkedIn.