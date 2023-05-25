Эксперты прогнозируют рост налоговой нагрузки на британцев из-за фискальных мер

Эксперты прогнозируют рост налоговой нагрузки на британцев из-за фискальных мерК 2028 г. каждый седьмой будет отдавать почти половину своих доходов
Фискальная политика Великобритании приведет к росту налоговой нагрузки на население. К такому выводу пришли эксперты английского Института фискальных исследований (IFS) в докладе «Углубляющаяся заморозка: все больше граждан платят налог по высокой ставке». Подоходный налог по повышенной ставке 45% в 2022–2023 фискальном году платит около 11% всего взрослого населения страны, а к 2027–2028 гг. эта доля может увеличиться до 14%.
В Великобритании действует прогрессивная шкала подоходного налога. Необлагаемым минимумом в соответствии с ней признаются доходы до 12 570 фунтов стерлингов. Базовую ставку в 20% уплачивают граждане, получающие больше этой суммы. Налогом в 40% облагаются доходы тех, кто получает более 50 271 фунта в год. Подоходный налог в 45% должны платить британцы с доходами выше 125 140 фунтов. При этом максимальная реальная ставка подоходного налога может достигать 60%: если гражданин зарабатывает более 100 000 фунтов в год, он обязан платить дополнительный процент с разницы между своими доходами и этой суммой.