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Эксперты прогнозируют рост налоговой нагрузки на британцев из-за фискальных мер

К 2028 г. каждый седьмой будет отдавать почти половину своих доходов
Антон Козлов
Henry Nicholls / Reuters

Фискальная политика Великобритании приведет к росту налоговой нагрузки на население. К такому выводу пришли эксперты английского Института фискальных исследований (IFS) в докладе «Углубляющаяся заморозка: все больше граждан платят налог по высокой ставке». Подоходный налог по повышенной ставке 45% в 2022–2023 фискальном году платит около 11% всего взрослого населения страны, а к 2027–2028 гг. эта доля может увеличиться до 14%.

В Великобритании действует прогрессивная шкала подоходного налога. Необлагаемым минимумом в соответствии с ней признаются доходы до 12 570 фунтов стерлингов. Базовую ставку в 20% уплачивают граждане, получающие больше этой суммы. Налогом в 40% облагаются доходы тех, кто получает более 50 271 фунта в год. Подоходный налог в 45% должны платить британцы с доходами выше 125 140 фунтов. При этом максимальная реальная ставка подоходного налога может достигать 60%: если гражданин зарабатывает более 100 000 фунтов в год, он обязан платить дополнительный процент с разницы между своими доходами и этой суммой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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