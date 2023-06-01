Рэй Далио поставил «тройку» Байдену и Маккарти

Рэй Далио поставил «тройку» Байдену и МаккартиЗаморозка потолка госдолга не решит проблем американской экономики
Основатель крупнейшего хедж-фонда, миллиардер Рэй Далио раскритиковал соглашение президента Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти о заморозке потолка государственного долга США. «Они пытаются решить текущую проблему, добавляя еще больше обязательств в долговую кучу, которая и без того уже слишком велика», – сообщил Далио в своем аккаунте в Twitter в четверг. Легендарный инвестор поставил решению властей тройку (соответствует оценке D по американской системе). По его мнению, заморозка потолка вряд ли что-то изменит.
При этом миллиардер высоко оценил кооперацию республиканцев и демократов при решении проблемы надвигающегося дефолта. «Им удалось найти компромисс и не поддаться влиянию радикально настроенных членов своих партий. Это очень важно. Можно ли говорить о появлении сильной компромиссной позиции двух партий, противостоящей радикалам? Посмотрим», – отметил он. Далио добавил, что откладывание необходимых финансовых реформ на два года, до 2025 г. – это разумное решение, так как это позволит избежать межпартийных конфликтов, которые могут этому помешать.
В четверг палата представителей США большинством голосов одобрила соглашение по заморозке госдолга. За законопроект проголосовали 314 членов палаты, среди них 165 демократов и 149 республиканцев, 117 выступили против – среди них 71 республиканец и 46 демократов. Республиканцы контролируют палату большинством в 222 голоса против 213 у демократов. Теперь законопроект направляется на голосование в Сенат, Джо Байден призвал провести его как можно скорее. После этого он сможет подписать его и закрепить соглашение в качестве закона.
Соглашение Байдена и Маккарти подразумевает приостановку до 1 января 2025 г. действия пункта 3101 (b) раздела 31 «Денежное обращение и финансы» Кодекса США. В нем говорится, что номинальная сумма обязательств вместе с процентами, которые гарантирует правительство США, не может превышать «$14,294 трлн за раз» (это первоначальный размер потолка, который после его появления в кодексе много раз пересматривался). Там же уточняется, что лимит может меняться конгрессом. В последний раз это произошло в 2021 г. – тогда потолок госдолга был повышен на $2,5 трлн до $31,4 трлн.
По окончании срока заморозки, со 2 января 2025 г., потолок может быть увеличен в соответствии с текущей необходимостью, следует из соглашения Байдена и Маккарти.
Документом также устанавливаются границы федерального бюджета США на 2024 и 2025 финансовые годы. Так, оборонная часть бюджета в 2024 г. будет ограничена $886,35 млрд, необоронная – $703,65 млрд. Оборонный бюджет на 2025 г. был зафиксирован на уровне $895,21 млрд, необоронный – на $710,69 млрд.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщала, что если потолок госдолга не будет поднят или приостановлен, у ее ведомства будет недостаточно ресурсов для выполнения обязательств правительства, что означало бы дефолт.
«Если конгрессу не удастся увеличить лимит долга, это создаст серьезные трудности для американских семей, нанесет ущерб нашему глобальному лидерству и поставит под сомнение нашу способность защищать интересы национальной безопасности», – заявила глава ведомства в обращении к членам конгресса.