За год доля россиян с доходами ниже границы бедности снизилась на 0,8 п. п.В I квартале 2023 года нуждающимися оказались 19,6 млн человек
В I квартале этого года число россиян с доходами ниже границы бедности составило 19,6 млн человек – это 13,5% от всего населения страны, следует из данных Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда таких граждан насчитывалось 20,9 млн, показатель сократился на 0,8 п. п.
Значение границы бедности на человека рассчитывается путем умножения базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный период. В I квартале 2023 г. показатель был зафиксирован на уровне 14 026 руб.
«На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат, пенсий и иных доходов», – отметил представитель Росстата.
В I квартале в общей сложности денежные доходы населения составили 17,4 трлн руб., что на 8,7% больше показателя января – марта 2022 г. Реальные денежные доходы выросли на 0,1%. Доля оплаты труда в их структуре увеличилась с 62,4 до 63,9% период к периоду. В среднем россиянину начисляют 66 778 руб. зарплаты – это на 10,7% выше показателей I квартала 2022 г. Реальная зарплата за год прибавила 1,9%.
Страховые пенсии с начала года проиндексированы на 4,8%, их средний размер составил 19 341 руб. Квартал к кварталу сумма выросла на 14,5% в номинальном и на 5,4% в реальном выражении.
Через соцвыплаты россияне в совокупности получили в I квартале 2023 г. 3,4 трлн руб. Общий объем пособий увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4,1%, а их доля в общей структуре расходов составила 19,4%.
Социальные выплаты в большей степени влияют именно на доходы той части населения, которая рискует оказаться ниже черты бедности, отметила автор Telegram-канала «Твердые цифры» экономист Елена Ахмедова. Пособия, скорее всего, будут расти по мере приближения к выборам 2024 г., прогнозирует она.
«14 000 руб. (граница бедности) – это мало, а 19,6 млн человек, или 13,5% населения, – это много. Если смотреть на благосостояние как на способность обеспечивать базовые потребности, то уровень благосостояния растет, но для роста качества жизни в целом важно, чтобы население не просто оказывалось выше уровня бедности, но и продолжало двигаться вверх», – добавила она.
Ранее «Ведомости» писали, что почти половина (47,2%) российских семей по итогам 2022 г. не могут справиться с неожиданными тратами вроде расходов на срочное лечение и незапланированный ремонт. Это следует из результатов комплексного наблюдения условий жизни населения, опубликованного Росстатом. Согласно официальной статистике 2022 г., 44,7% домохозяйств не имеют возможности заменить даже «самую простую» мебель, пришедшую в негодность, почти четверть респондентов (23,7%) не могут позволить покупать по две пары удобной и подходящей по сезону обуви для каждого члена семьи. В каждом шестом (16%) доме нет средств для покупки фруктов в любое время года, а раз в год уезжать на неделю отпуска не способны 44,5% опрошенных Росстатом.
По итогам 2022 г. число граждан с доходами ниже границы бедности составило 15,3 млн человек (10,5% от всего населения) – это минимальный показатель за всю историю наблюдений (ведутся с 1992 г.). Но ситуация с бедностью в разных регионах отличается, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты 19 мая. Показатель варьируется от 4,5% в Санкт-Петербурге до 30,5% в Ингушетии. Федеральная граница бедности в прошлом году составила 13 545 руб., но у регионов есть и отдельные планки. Чиновница добавила, что Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ не достигли показателей по снижению бедности. А в Ингушетии, Хакасии, Адыгее и Туве зафиксирован ее рост.