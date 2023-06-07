За год доля россиян с доходами ниже границы бедности снизилась на 0,8 п. п.

Ранее «Ведомости» писали, что почти половина (47,2%) российских семей по итогам 2022 г. не могут справиться с неожиданными тратами вроде расходов на срочное лечение и незапланированный ремонт. Это следует из результатов комплексного наблюдения условий жизни населения, опубликованного Росстатом. Согласно официальной статистике 2022 г., 44,7% домохозяйств не имеют возможности заменить даже «самую простую» мебель, пришедшую в негодность, почти четверть респондентов (23,7%) не могут позволить покупать по две пары удобной и подходящей по сезону обуви для каждого члена семьи. В каждом шестом (16%) доме нет средств для покупки фруктов в любое время года, а раз в год уезжать на неделю отпуска не способны 44,5% опрошенных Росстатом.