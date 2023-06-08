ЕС может запретить 5G-сети от Huawei по соображениям безопасности

ЕС может запретить 5G-сети от Huawei по соображениям безопасностиБез Huawei развертывание 5G на основе технологий ее конкурентов окажется дороже на 25–30%
Исполнительные органы Европейского союза рассматривают вариант полного запрета 5G-технологий китайской компании Huawei из-за угрозы национальной безопасности странам объединения. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники. «Евросоюз может запретить всем государствам при построении сетей пятого поколения мобильной связи использовать оборудование компаний, представляющих угрозу безопасности сообщества, в том числе китайской телекоммуникационной корпорации Huawei», – сообщает издание.
Строгий запрет может прийти на замену рекомендациям 2020 г., которые должны были ограничить доступ Huawei к критической инфраструктуре ЕС. Тогда подобные меры, предполагавшие большую диверсификацию в отрасли, не дали результата – только треть стран отказалась от использования технологий Huawei в критически важных сегментах телекоммуникаций, а остальные, в том числе и Германия, продолжили их использовать. Как посетовал еврокомиссар Тьерри Бретон, такие незначительные усилия подрывают коллективную безопасность ЕС.
По данным источников FT, основным стимулом превратить рекомендации в запрет для Брюсселя стало затягивание решения вопроса с Huawei рядом стран, среди которых крупнейшая экономика континента – ФРГ. Тем не менее быстро запретить китайские технологии на территории союза у брюссельских чиновников не выйдет. Для реализации подобных мер необходима поддержка Европарламента и стран – членов ЕС, которую удастся обеспечить только к 2024 г. Именно тогда, добавляет FT, истекут полномочия текущего состава Еврокомиссии.
В самой Huawei ожидаемо раскритиковали намерение Евросоюза запретить китайские технологии, обвинив Брюссель в политизации темы кибербезопасности. «Оценивать риски в области кибербезопасности без соблюдения технологических стандартов или исключать из системы конкретных поставщиков без надлежащей технологической оценки – это нарушение принципов справедливости и недискриминации, а также законов и нормативных актов Европейского союза и входящих в него стран», – заявили в компании, добавив, что случаев кражи данных со стороны Huawei так и не было обнаружено.
Череда западных санкций против Huawei началась еще в 2018 г. с запрета на продажу смартфонов компании на военных базах США. Позднее Австралия запретила ввоз на свою территорию оборудования Huawei для построения сетей 5G. В 2019 г. вышел отчет ЦРУ, в котором американская разведка обвинила компанию в получении денег от китайских военных структур и спецслужб. В 2022 г. телекоммуникационное оборудование и устройства для видеонаблюдения от Huawei были запрещены к продаже в США по причине «неприемлемого риска» для нацбезопасности.
После начала специальной военной операции Huawei свернула свою деятельность в России, пытаясь сохранить европейский рынок, напоминает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Эта попытка не привела к позитивному результату из-за очевидного следования ЕС в фарватере политики США. Затягивание решения этого вопроса в Брюсселе объясняется тем, что европейские чиновники «считали деньги» – без Huawei развертывание 5G на основе технологий ее конкурентов окажется дороже на 25–30%. По мнению эксперта, упреки Евросоюза в сторону китайской компании в целом не соответствуют реальности, так как сейчас «любое оборудование можно обвинить в каком-то варианте использования данных в своих целях».
В Китае до сих пор сильны надежды на полномасштабные и конструктивные отношения с Европой, поясняет руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Пекин уже практически смирился с тем, что США взяли курс на сдерживание Китая, но сохранение связей с Европой по-прежнему является для него болезненной темой. Именно поэтому реакция Китая на запрет технологий Huawei, если он случится, будет символической и замедленной – по крайней мере до того момента, пока КНР окончательно не разубедится в ЕС как в партнере. Но, по словам эксперта, ставка на хорошие отношения с Европой со стороны Китая даже сейчас не выглядит слишком наивной – теоретически смена президента США и другие политические события могут изменить текущий курс Запада по поддержанию блоковой солидарности в отношении Пекина.