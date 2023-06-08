ЕС может запретить 5G-сети от Huawei по соображениям безопасности

В Китае до сих пор сильны надежды на полномасштабные и конструктивные отношения с Европой, поясняет руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Пекин уже практически смирился с тем, что США взяли курс на сдерживание Китая, но сохранение связей с Европой по-прежнему является для него болезненной темой. Именно поэтому реакция Китая на запрет технологий Huawei, если он случится, будет символической и замедленной – по крайней мере до того момента, пока КНР окончательно не разубедится в ЕС как в партнере. Но, по словам эксперта, ставка на хорошие отношения с Европой со стороны Китая даже сейчас не выглядит слишком наивной – теоретически смена президента США и другие политические события могут изменить текущий курс Запада по поддержанию блоковой солидарности в отношении Пекина.