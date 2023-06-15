Председатель ЦБ увидела риски госуправления экономикой во время кризиса

Председатель ЦБ увидела риски госуправления экономикой во время кризисаПо словам Набиуллиной, важно не подавить частную инициативу
Российская экономика восстанавливается в ускоренном темпе, но чрезмерное вмешательство со стороны властей может подавить частную инициативу, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «У нас нет риска недооценки роли государства в экономике, есть риск недооценки частного бизнеса», — заявила она в ходе сессии на ПМЭФ.
Сейчас, по словам Набиуллиной, российские предприятия очень быстро адаптировались. «Есть риск, что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной трансформацией экономики [может привести] к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о рисках плановой экономики», — отметила она.
Структурная трансформация, по словам Набиуллиной, «это точно не про то, чтобы совершить большой рывок по широкому кругу отраслей за счет бюджетных трат». В конечном итоге это может привести к недоступности кредита и высокой инфляции.
Решения об инвестициях и развитии должен принимать именно частный бизнес, указала Набиуллина: задача государства в создании условий для этого. В случае «бюджетных вливаний» бизнесу будет «гораздо эффективнее обедать и получать льготы», чем повышать свою конкурентноспособность и производительность, резюмировала председатель ЦБ.
В 2022 г. Банк России описал несколько сценариев развития ситуации в российской и мировой экономике на 2023-2025 гг. Среди них есть и сценарий «ускоренной адаптации» – он предполагает более быструю трансформацию российской экономики. Все это реализуется за счет более быстрого восстановления внутреннего спроса и импорта.
Банк России в апреле улучшил последний прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. ЦБ ждет роста ВВП на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Верхняя оценка диапазона даже позитивнее, чем у Минэкономразвития, где прогнозируют рост ВВП на конец года на 1,2%. Улучшение прогноза ВВП связано с тем, что экономическая активность растет быстрее ожиданий регулятора. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики, поясняла ранее Набиуллина. ЦБ прогнозирует, что к концу следующего года темпы роста экономики вернутся к уровням конца 2021 г. в 0,5–2,5%, а в 2025 г. – в 1,5–2,5%. Помощник президента Максим Орешкин, оценивал рост экономики в 2023 г. в 1–2%. Инфляцию Банк России тоже ждет ниже, чем полагал в феврале, – на уровне 4,5–6,5% против 5–7%. Минэк прогнозирует рост цен на уровне 5,3%.