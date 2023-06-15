Председатель ЦБ увидела риски госуправления экономикой во время кризиса

Банк России в апреле улучшил последний прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. ЦБ ждет роста ВВП на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Верхняя оценка диапазона даже позитивнее, чем у Минэкономразвития, где прогнозируют рост ВВП на конец года на 1,2%. Улучшение прогноза ВВП связано с тем, что экономическая активность растет быстрее ожиданий регулятора. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики, поясняла ранее Набиуллина. ЦБ прогнозирует, что к концу следующего года темпы роста экономики вернутся к уровням конца 2021 г. в 0,5–2,5%, а в 2025 г. – в 1,5–2,5%. Помощник президента Максим Орешкин, оценивал рост экономики в 2023 г. в 1–2%. Инфляцию Банк России тоже ждет ниже, чем полагал в феврале, – на уровне 4,5–6,5% против 5–7%. Минэк прогнозирует рост цен на уровне 5,3%.