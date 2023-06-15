Газета
Экономика

Председатель ЦБ увидела риски госуправления экономикой во время кризиса

По словам Набиуллиной, важно не подавить частную инициативу
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Российская экономика восстанавливается в ускоренном темпе, но чрезмерное вмешательство со стороны властей может подавить частную инициативу, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «У нас нет риска недооценки роли государства в экономике, есть риск недооценки частного бизнеса», — заявила она в ходе сессии на ПМЭФ.

Сейчас, по словам Набиуллиной, российские предприятия очень быстро адаптировались. «Есть риск, что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой. И вот этот соблазн управлять структурной трансформацией экономики [может привести] к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о рисках плановой экономики», — отметила она. 

Структурная трансформация, по словам Набиуллиной, «это точно не про то, чтобы совершить большой рывок по широкому кругу отраслей за счет бюджетных трат». В конечном итоге это может привести к недоступности кредита и высокой инфляции. 

Набиуллина оценила трансформацию глобальной системы расчетов

Страны переосмысляют доллар и создают национальные системы платежей

Решения об инвестициях и развитии должен принимать именно частный бизнес, указала Набиуллина: задача государства в создании условий для этого. В случае «бюджетных вливаний» бизнесу будет «гораздо эффективнее обедать и получать льготы», чем повышать свою конкурентноспособность и производительность, резюмировала председатель ЦБ. 

В 2022 г. Банк России описал несколько сценариев развития ситуации в российской и мировой экономике на 2023-2025 гг. Среди них есть и сценарий «ускоренной адаптации» – он предполагает более быструю  трансформацию российской экономики. Все это реализуется за счет более быстрого восстановления внутреннего спроса и импорта.

Банк России в апреле улучшил последний прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. ЦБ ждет роста ВВП на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Верхняя оценка диапазона даже позитивнее, чем у Минэкономразвития, где прогнозируют рост ВВП на конец года на 1,2%. Улучшение прогноза ВВП связано с тем, что экономическая активность растет быстрее ожиданий регулятора. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики, поясняла ранее Набиуллина. ЦБ прогнозирует, что к концу следующего года темпы роста экономики вернутся к уровням конца 2021 г. в 0,5–2,5%, а в 2025 г. – в 1,5–2,5%. Помощник президента Максим Орешкин, оценивал рост экономики в 2023 г. в 1–2%. Инфляцию Банк России тоже ждет ниже, чем полагал в феврале, – на уровне 4,5–6,5% против 5–7%. Минэк прогнозирует рост цен на уровне 5,3%.

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных