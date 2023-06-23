Деловая активность в еврозоне продолжает снижаться

Деловая активность в еврозоне продолжает снижатьсяПадение в июне оказалось больше, чем ожидали аналитики
Индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в июне опустился до 50,3 пункта с майских 52,8, следует из предварительных оценок S&P Global. В Европе было зарегистрировано первое с января падение количества новых заказов, что может увеличить безработицу и замедлить темпы производства, отмечают аналитики агентства.
На июньские показатели сильно повлияли опасения по поводу продолжительности роста спроса и увеличения процентных ставок, говорится в пресс-релизе S&P Global. По мнению агентства, это, в свою очередь, усиливало страх перед рецессией как на внутренних, так и на внешних рынках. Данные указывают на новый виток экономического спада после относительно стабильного весеннего роста.
Самый глубокий спад деловой активности был зарегистрирован во Франции — 47,3 пункта (впервые с февраля 2001 г.). В стране сохраняется относительно высокий уровень безработицы — 7%, несмотря на проводимые реформы.
В Германии темпы роста экономической активности практическим остановились – показатель PMI за июнь снизился до 50,8 (с 53,9 в мае). Показатели производства в ФРГ опустились до 41,0, тогда как в мае составляли 43,2 (по данным Reuters, это худший показатель за последние 37 месяцев). Сектор услуг показал рост, но его темпы оказались ниже, чем в мае: 54,1 против 57,2.
Ослабление деловой активности в промсфере Германии носит среднесрочный характер, считает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко. По ее словам, у крупнейшей экономики еврозоны – Германии – есть риски рецессии. Регуляторы могут ответить на это фискальным стимулированием и приостановкой цикла повышения процентных ставок, считает эксперт.
По мнению председателя Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, аналитики ожидали меньшего снижения PMI еврозоны. При этом прогнозы были чересчур оптимистичными, добавил он. Эксперт объяснил, что одной из причин таких показателей является ослабление взаимодействия западных стран с Востоком, хотя азиатские экономики растут намного более активно. Еще одной причиной он назвал сложность прогнозирования реакции европейских регуляторов, так как «их решения иногда бывают продиктованы не только экономическими интересами». Однако председатель РАСПП нашел повод для оптимизма: «Будем надеяться, что такие показатели побудят западных коллег перейти к более гибким моделям взаимодействия».
Индекс деловой активности в производственной сфере (он же PMI – Purchasing Managers Index) – один из старейших индикаторов состояния экономики. Каждый месяц опрашиваются менеджеры более 400 компаний (затрагивают приблизительно 19 секторов экономики). Изучаются новые заказы клиентов, объемы выпуска готовой продукции, персонал, а также скорость доставки заказов и уровень запасов. Кроме этих факторов учитываются объемы запасов у клиентов, динамика закупочных цен, количество невыполненных заказов, ситуация с импортом и динамика новых экспортных заказов.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня – на снижение. Индекс PMI может учитываться центральными банками и министерствами финансов. При падении ниже 42 пунктов следует ожидать рецессию. Если показатель закрепился от 42 до 45 пунктов, ЦБ может снизить процентные ставки для стимулирования роста производства. При значении выше 60 пунктов, наоборот, регулятор может их повысить во избежание перегрева экономики.