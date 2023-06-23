Деловая активность в еврозоне продолжает снижаться

По мнению председателя Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, аналитики ожидали меньшего снижения PMI еврозоны. При этом прогнозы были чересчур оптимистичными, добавил он. Эксперт объяснил, что одной из причин таких показателей является ослабление взаимодействия западных стран с Востоком, хотя азиатские экономики растут намного более активно. Еще одной причиной он назвал сложность прогнозирования реакции европейских регуляторов, так как «их решения иногда бывают продиктованы не только экономическими интересами». Однако председатель РАСПП нашел повод для оптимизма: «Будем надеяться, что такие показатели побудят западных коллег перейти к более гибким моделям взаимодействия».