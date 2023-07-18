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Доллар вслед за инфляцией упал к мировым валютам

Трейдеры ожидают падения доходностей американских бумаг
Антон Козлов
Евгений Разумный / Ведомости

После замедления американской инфляции до 3% в июне доллар начал стремительно слабеть к остальным валютам в мире. Об этом сигнализирует Bloomberg Dollar Spot Index, который отражает отношение доллара к 10 ведущим глобальным валютам: 14 июля индекс опустился ниже планки 1200 впервые с апреля 2022 г. 17 июля курс скорректировался до 1203,71.

По данным Bloomberg на 17 июля, цена американской валюты снизилась с июньских 0,92 до 0,89 евро впервые с февраля 2022 г. и с 0,79 до 0,76 британского фунта впервые с апреля 2022 г. Доллар стал стоить 0,86 швейцарского франка после июньских 0,90, это ниже уровней конца 2020 г. Он ослаб не только к валютам западных стран, 17 июля доллар торговался за 7,17 китайского юаня и за 139 японских иен – это близкие к минимальным почти за два месяца значения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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