Доллар вслед за инфляцией упал к мировым валютам

По данным Bloomberg на 17 июля, цена американской валюты снизилась с июньских 0,92 до 0,89 евро впервые с февраля 2022 г. и с 0,79 до 0,76 британского фунта впервые с апреля 2022 г. Доллар стал стоить 0,86 швейцарского франка после июньских 0,90, это ниже уровней конца 2020 г. Он ослаб не только к валютам западных стран, 17 июля доллар торговался за 7,17 китайского юаня и за 139 японских иен – это близкие к минимальным почти за два месяца значения.