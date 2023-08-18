Эксперты ВТО признали нарушением ответные меры Китая на введенные Трампом пошлины

Как говорится в решении, ВТО считает, что Китай нарушил свои «фундаментальные торговые обязательства», когда ввел тарифы на американскую продукцию на сумму $2,4 млрд в ответ на пошлины, введенные указом Трампа. Тарифы Китая, по их мнению, идут вразрез с базовым принципом ВТО – режимом наибольшего благоприятствования и других торговых льгот. Дополнительные пошлины КНР, отметили эксперты, несовместимы с положениями Генерального соглашения по тарифам и торговле (предшественница ВТО) 1994 г. и потому ВТО рекомендовала Пекину привести свою политику в соответствие с обязательствами, которые были взяты страной при вхождении в организацию.