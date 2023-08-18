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Эксперты ВТО признали нарушением ответные меры Китая на введенные Трампом пошлины

Но это решение не может иметь последствий в условиях блокировки США работы Апелляционного органа ВТО
Владимир Кулагин Роман Романов
В марте 2018 г. Трамп объявил о введении пошлин в 25 и 10% на поставляемые из КНР сталь и алюминий, мотивируя это соображениями национальной безопасности / Patty Chen / REUTERS

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) пришла к выводу, что Китай в 2018 г. нарушил свои торговые обязательства, когда ввел ответные пошлины на американские товары. Пошлины были введены после того, как США установили тарифы на импорт стали и алюминия из КНР.

Как говорится в решении, ВТО считает, что Китай нарушил свои «фундаментальные торговые обязательства», когда ввел тарифы на американскую продукцию на сумму $2,4 млрд в ответ на пошлины, введенные указом Трампа. Тарифы Китая, по их мнению, идут вразрез с базовым принципом ВТО – режимом наибольшего благоприятствования и других торговых льгот. Дополнительные пошлины КНР, отметили эксперты, несовместимы с положениями Генерального соглашения по тарифам и торговле (предшественница ВТО) 1994 г. и потому ВТО рекомендовала Пекину привести свою политику в соответствие с обязательствами, которые были взяты страной при вхождении в организацию.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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